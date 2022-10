Haute-Garonne. Des stations d’essence réservées aux véhicules prioritaires

La préfecture de la Haute-Garonne a publié une liste de véhicules prioritaires, et les stations d’essence qui leurs sont réservées.

Comme partout en France, de nombreuses stations-service sont en pénurie de carburant à Toulouse et dans ses environs CC David Roumanet

Après l’interdiction d’acheter du carburant dans des bidons, le préfet de la Haute-Garonne prend une nouvelle mesure face aux tensions d’approvisionnement dans un certain nombre de stations-service. Comme c’est le cas dans de nombreux départements, la préfecture a publié une liste de véhicules considérés comme prioritaires à la pompe. Elle a aussi établi une liste de stations-service qui leur sont réservées durant certains horaires.

L’idée est « d’assurer la continuité des services d’importance vitale ». « Il s’agit d’une première vague de priorisation. De nouvelles stations-service seront progressivement dédiées aux véhicules et usagers prioritaires dans les prochains jours et la liste de ces véhicules et usagers pourra être élargie en fonction de l’évolution de la situation », explique la préfecture.

Quels sont les véhicules et usagers prioritaires pour l’essence en Haute-Garonne ?

– Police nationale,

– Gendarmerie nationale,

– Démineurs,

– SDIS,

– Centre pénitentiaire de Seysses,

– Centre de détention de Muret,

– Véhicules d’urgence sanitaire (SAMU, SMUR, ambulances privées, VSL sérigraphiés),

– Camions-citernes de produits Station

Quelles stations-service leur sont réservées ?

E. LECLERC SAINT-ORENS

Route de Revel Rocade Est Sortie 18, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

De 6h00 à 8h00 et de 20h00 à 22h00

E. LECLERC ROUFFIAC

RD, 888 Rte d’Albi, 31180 Rouffiac-Tolosan

De 6h00 à 8h00 et de 20h00 à 22h00

LECLERC VILLEMUR-SUR-TARN

31 rue Pierre Marchet, 31340 Villemur-sur-Tarn

De 6h00 à 8h00 et de 20h00 à 22h00

E LECLERC ESTANCARBON

ZAC des Landes Avenue du Cagire, 31800 Estancarbon

6h00 à 7h30