Haute-Garonne. Des nouvelles professions considérées prioritaires pour le carburant

La préfecture de la Haute-Garonne annonce un élargissement de la liste des professions prioritaires pour le carburant à la pompe.

Crédit photo : CC BY SA Santeri Viinamäki – Wikimedia commons

À partir du vendredi 14 octobre, la liste de ces professions dites “prioritaires” est élargie. Aussi, le nombre de stations d’essence qui leur sont réservées passe de sept à onze, annonce la préfecture de la Haute-Garonne.

Voici les véhicules bénéficiant d’un accès prioritaire au carburant en Haute-Garonne

– Véhicules opérationnels de la Police nationale

– Véhicules opérationnels de la Gendarmerie nationale

– Véhicules opérationnels des Démineurs

– Véhicules opérationnels du SDIS

– Véhicules opérationnels du Centre pénitentiaire de Seysses.

– Véhicules opérationnels du Centre de détention de Muret

– Véhicules d’urgence sanitaire (SAMU, SMUR, ambulances privées, VSL dont taxis conventionnés)

– Camions citernes de produits pétroliers

– Véhicules de biologie médicale, transport d’oxygène, transports de produits phar maceutiques, transport de corps-corbillards).

– Véhicules d’urgence sanitaire (transport de sang et d’organes EFS, transport de pré lèvements

– Véhicules opérationnels des Polices municipales

– Véhicules opérationnels de la Police aux frontières

– Véhicules opérationnels du GITES

– Véhicules d’urgence (ENEDIS, GRDF, RTE et réseaux d’eau potable)

– Véhicules des gestionnaires routiers intervenant sur les accidents

– Véhicules des services de surveillance des douanes

– Convoyeurs de fonds

– Véhicules de transport scolaire

– Véhicules de transport de denrées alimentaires périssables

– Véhicules de transport collectif de passagers

– Véhicules de transport des personnes en situation de handicap

– Véhicules d’astreinte des services de l’Etat

La liste des usagers prioritaires pour le carburant en Haute-Garonne

– Personnels médicaux exerçant au domicile de leurs patients

– Contrôleurs aériens

– Personnels médicaux et soignants des établissements sanitaires

– Personnels médicaux et soignants des établissements et services médico-sociaux

– Personnels chargés de la livraison de repas au domicile des personnes âgées isolées

– Personnels des officines de pharmacie

– Vétérinaires sanitaires

Les stations d’essence réservées aux véhicules prioritaires en Haute-Garonne

E. LECLERC SAINT-ORENS

Route de Revel Rocade Est Sortie 18, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

De 6h00 à 8h00 et de 20h00 à 22h00

E. LECLERC ROUFFIAC

RD, 888 Rte d’Albi, 31180 Rouffiac-Tolosan

De 6h00 à 8h00 et de 20h00 à 22h00

LECLERC VILLEMUR-SUR-TARN

31 rue Pierre Marchet, 31340 Villemur-sur-Tarn

De 6h00 à 8h00 et de 20h00 à 22h00

E LECLERC ESTANCARBON

ZAC des Landes Avenue du Cagire, 31800 Estancarbon

6h00 à 7h30

CARREFOUR PURPAN

36 Route de Bayonne TOULOUSE

8h00 à 10h00 18h00 à 20h00

CARREFOUR LABEGE

Impasse Grande Bordé LABEGE

8h00 à 10h00 18h00 à 20h00

CARREFOUR PORTET-SUR-GARONNE

Boulevard de l’Europe PORTET-SUR-GARONNE

8h00 à 10h00 18h00 à 20h00

CARREFOUR MARKET MONTREJEAU

Avenue du Nord MONTREJEAU

8h00 à 10h00 18h00 à 20h00

CARREFOUR MARKET SAINT-JORY

Lieu dit Carbourdy SAINT-JORY

8h00 à 10h00 18h00 à 20h00

CARREFOUR MARKET TOURNEFEUILLE

Route de Tarbes TOURNEFEUILLE

8h00 à 10h00 18h00 à 20h00

CARREFOUR MARKET COLOMIERS

Chemin de l’Ormeau COLOMIERS

8h00 à 10h00 18h00 à 20h00

Où en est le mouvement de grève ?

Sous la pression du gouvernement et de 18 jours de grève, le groupe TotalEnergies et deux syndicats majoritaires, la CFDT et CFE-CGC, ont trouvé un accord pour une augmentation de salaire de 7% en plus de primes, vendredi 14 octobre. En revanche, la CGT, qui est à l’origine du mouvement, refuse tout accord.