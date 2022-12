Covid-19. Les contagions augmentent de 29% en une semaine en Haute-Garonne

Les services de l’État estiment à 1 800 le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en Haute-Garonne au 5 décembre. C’est 29% de plus en une semaine.

Les services de l’État estiment à 1 800 le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en Haute-Garonne au 5 décembre. Crédit photo : licence Pixabay – TheDigitalArtist

Alors que les vacances de Noël approchent à grands pas, les contagions au coronavirus ne cessent de se multiplier. En Haute-Garonne, le nombre de cas détectés quotidiennement a augmenté de 29% en une semaine, selon le taux arrêté au 5 décembre.

Le site gouvernemental sur l’évolution de la situation sanitaire fait état de plus de 1 800 cas quotidiens. Aussi, le taux d’incidence s’établit à 881 cas de Covid-19 pour cent mille habitants en Haute-Garonne, soit 29 % d’augmentation en sept jours.

Dans les établissements de santé, il y a en moyenne vingt nouvelles hospitalisations par jour, soit 9% de moins en sept jours. Quatre d’entre elles sont en soins critiques.

Covid-19 : taux de contagions plus élevé en Haute-Garonne qu’en Occitanie

L’épidémie de Covid-19 se propage de façon légèrement moins importante dans le reste de l’Occitanie. Sur le plan régional, les services de l’État comptabilisaient quelque 6 900 contagions quotidiennes au 5 décembre. C’est 26% de plus en une semaine.

Aussi, le taux d’incidence s’élève à 801 cas de coronavirus pour cent mille habitants, soit 26% de plus en l’espace de sept jours. Et du côté des hôpitaux, il y a en moyenne 115 nouvelles hospitalisations quotidiennes, 20% de plus que la semaine précédente. Parmi elles, 14 sont en soins critiques.

Enfin, au niveau national, il y a plus de 53 000 nouvelles contagions par jour et le taux d’incidence est de 598 cas pour cent mille habitants. Dans les hôpitaux, il y a 1 200 admissions par jour, soit 20% de plus en une semaine.