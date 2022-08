Après la canicule, place aux orages en Haute-Garonne

Alors que la Haute-Garonne est encore en vigilance orange à cause de la canicule, une cellule orageuse se prépare pour le week-end prolongé de l’Assemption.

Le changement de décor dans le ciel sera radical. Toulouse et la Haute-Garonne sont toujours en vigilance orange à cause de la canicule jusqu’au dimanche 14 août à 6 heures du matin. Dans la Ville rose, le thermomètre devrait encore afficher 37 °C dans l’après-midi de ce samedi 13 août étant donné que la quatrième vague de chaleur de la saison estivale 2022 sévit encore sur la moitié Est du pays.

Et comme ce fut le cas lors de la deuxième vague de chaleur, au mois de juillet, la canicule laissera sa place à des orages, y compris en Haute-Garonne. En effet, une cellule orageuse arrive par les Pyrénées. Le changement commence à s’opérer en fin d’après-midi de ce samedi. « Demain, dimanche 14 août, une dégradation orageuse quasi généralisée devrait marquer la fin de cette vague de chaleur », annonce Météo-France.

Des violents orages dans les Pyrénées en Haute-Garonne

« De violents orages éclateront des Pyrénées au Languedoc-Roussillon. Ces orages, encore limités principalement à la montagne, concerneront aussi le piémont dans une moindre mesure. Dans la nuit de samedi à dimanche, d’autres orages remonteront vers le centre du pays, mettant fin à la canicule, malgré une nuit de samedi à dimanche encore tropicale », indique La chaîne météo dans un bulletin.

« Les températures maximales attendues samedi commencent à baisser par l’ouest. Elles sont comprises entre 30 et 36 °C sur les départements côtiers et s’établissent entre 34 et 37 °C avec localement 38 à 39° C pour les départements les plus à l’est de la région », prévoit Météo-France. Dans l’après-midi du lundi 15 août, il fera jusqu’à 29 °C, soit une baisse de dix degrés par rapport à cette semaine.