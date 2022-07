Après la canicule, des orages frappent Toulouse et la Haute-Garonne

Alors que la Haute-Garonne est encore en vigilance orange pour la canicule, elle le sera aussi pour des orages prévus dans la soirée du mardi 19 juillet.

La Haute-Garonne est encore en vigilance orange pour la canicule ce mardi 19 juillet. Dans l’après-midi, il est attendu 37 °C à Toulouse, 36 °C à Villemur-sur-Tarn, ou encore 35 °C à Villefranche-de-Lauragais. La Haute-Garonne est également placée par Météo France en vigilance orange pour des orages entre 18 heures et une heure du matin. L’institut annonce une « dégradation orageuse nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un fort risque de phénomènes violents ».

Le dôme de chaleur qui s’était installé sur la France est chassé par une dépossession, associée à de l’air froid en altitude, arrivant par l’ouest. La canicule se décale alors sur les deux tiers nord-est du pays. Et l’arrivée d’un air frais provoque des orages.

Des orages en Haute-Garonne dans la nuit de mardi à mercredi

« En ce qui concerne la canicule, le rafraîchissement est plus perceptible ce mardi matin sur les départements de l’ouest et les Hautes-Pyrénées malgré un ressenti parfois désagréable avec la hausse des humidités », fait remarquer Météo France. « Dans l’intérieur des terres, les températures sont encore élevées, de l’ordre de 20 à 24 °C sur l’ensemble de la région. Toutefois, les températures maximales pour cette journée de mardi sont en net recul. »

« En Midi-Pyrénées, ce recul sera plus timide avec des températures maximales atteignant encore 34 à 38 °C d’ouest en est, notamment sur la Haute-Garonne et le Tarn. Par ailleurs, en cette fin de journée de mardi, des orages commencent à se développer sur l’ouest des Pyrénées. Ceux-ci remontent vers le nord-est et impactent le nord-est de l’Aquitaine ainsi que l’ouest de l’ancienne région Midi-Pyrénées en début de nuit de mardi à mercredi », prévoit l’institut météorologique.

À l’arrière de cette dégradation orageuse marquée, quelques averses éparses sont encore attendues sur la zone. Mais l’arrosage restera cependant trop localisé et trop bref pour améliorer la situation de la sécheresse. À noter que les orages forts du système pluvio-orageux s’accompagnent de fortes rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h, d’une forte activité électrique et de chutes de grêle.