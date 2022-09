Grain de sel / Méditerranée : Patrimoine maritime, mémoires et transmissions [5/11]

Le cinquième épisode de “Grain de sel”, l’émission qui parcourt la Méditerranée en voilier, est sorti ce 3 septembre 2022, et il s’intitule “Patrimoine maritime, mémoires et transmissions”. L’émission, produite par l’association Travel Doc, est elle-même dédiée à la préservation du patrimoine de la mer, qu’elle parcourt en voilier.

L’émission Grain de Sel TV parcourt la mer Méditerranée sur un voilier. Crédit photo : ©Travel Doc

Le projet Grain de sel, dédié à la préservation de la mer Méditerranée, est officiellement abouti. Tous les premiers samedis du mois, et ce pendant près d’une année, l’association Travel Doc diffuse une nouvelle émission sur sa web TV, également accessible sur le site du Journal Toulousain (vidéo ci-dessous). Réalisée pour sensibiliser les internautes à la richesse du patrimoine méditerranéen, et à la nécessité de le préserver, cette série lancée le samedi 7 mai continue ce 3 septembre, sur le thème : “Patrimoine maritime, mémoires et transmissions”.

À Marseillan, la voile latine et sa navigation font partie du patrimoine immatériel maritime de la Méditerranée. Christian Dorques, président de l’association Voile Latine de Bouzigues et du Bassin de Thau, partage sa passion dans cet épisode. Il est accompagné d’un autre invité, Frédéric Verdeil, président de l’association Siloé. Dans cette cinquième émission, un reportage est consacré à un jeune charpentier de marine traditionnelle. Ossian Bataille raconte ainsi la fabrication de ses Opticassous. Il explique également la nécessité de transmettre l’apprentissage de la voile latine aux plus jeunes. Côté artistes, la plasticienne Marie-José Doutres sera à l’honneur de la rubrique Plein phare.

Le patrimoine maritime de la Méditerranée est aussi dans les mots

Nacelle, gréement, perroquet, drisse, hauban… Ces mots sont ceux de l’architecture navale traditionnelle de l’Occitanie. Ce sont ces nacelles qui hissent la voile latine. Car la mer, ce sont aussi ces hommes et ces femmes qui l’habitent et la vivent.