Gers. Republix XL, un jeu de société pour promouvoir le vivre ensemble

Le Département du Gers a récemment fait l’acquisition de boîtes du nouveau jeu de société Republix XL, conçu par l’Ecole des droits de l’Homme de Toulouse.

Outil pédagogique, support de sensibilisation, Républix XL est avant tout “un jeu amusant et varié qui permet la rencontre et la coopération autour de thématiques que nous avons en commun : respect de la laïcité, citoyenneté mondiale, démocratie, égalité de genre, migrations, lutte contre les discriminations”…

Le Département du Gers souhaite “apporter des clés de compréhension”

Selon le Département du Gers, ce jeu peut “apporter des clés de compréhension du monde d’aujourd’hui tout en restant centré sur le plaisir de jouer et d’être ensemble. Dans un monde où l’individualisme et le repli sur soi peuvent être une tentation accentuée par la crise sanitaire, les jeux de société demeurent rassembleurs, vecteurs de lien et de partage”.

Soucieux de “faciliter la sensibilisation des jeunes Gersois” accueillis en établissement au titre de la protection de l’Enfance, la Direction Enfance Famille a reçu au mois de juin des professionnels des équipes socio éducatives des Etablissements Sociaux et Médico Sociaux du Gers “afin de leur permettre de découvrir ce support de médiation supplémentaire capable de répondre au besoin d’échanges sur des thèmes de société parfois complexes à aborder”.

Lors d’un atelier de formation animé par Simon Monnier, chargé de développement et de formation à l’école des droits de l’Homme, les équipes ont pu “découvrir les potentialités de ce jeu, ses déclinaisons et les différentes animations possible”.

Cette initiative pourra être prolongée vers d’autres partenaires associatifs de la jeunesse gersoise.

Cette action se veut la première étape d’une réflexion partagée entre professionnels. Des ateliers conférences sur le thème de la laïcité sont d’ores et déjà prévus le 9 décembre prochain.

Promotion du vivre ensemble

Le Département du Gers souligne son engagement “en faveur de la laïcité, des valeurs de la République et de la promotion du vivre ensemble au travers de ses missions” et rappelle que “depuis plusieurs années déjà, 3 agents habilités participent au plan national de formation piloté par les services de l’Etat, pour les professionels ou bénévoles du Gers accueillant du public”. En janvier 2020, le Département a souhaité aller plus loin en construisant un plan d’action pluri annuel entre les directions de la collectivité et les partenaires sur l’ensemble du territoire au travers du sport, de la culture, des missions de jeunesse et de l’éducation.

Source : communiqué de presse