Un second foyer de grippe aviaire détecté dans le Gers

La préfecture du Gers indique qu’un second foyer de grippe aviaire a été confirmé dans la commune d’Avignan mardi 27 décembre. Une « opération de dépeuplement du foyer d’influenza aviaire va être menée » dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus de la grippe aviaire.

Mauvaise nouvelle pour la filière de la volaille en cette période de fêtes. Un second foyer de grippe aviaire a été confirmé dans la commune d’Avignan, à quelques kilomètres de Vic-Fezensac, mardi 27 décembre, annonce la préfecture du Gers.

Des zones de surveillance pour faire face à la grippe aviaire dans le Gers

« Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d’autres élevages, le préfet du Gers a pris un arrêté définissant des zones réglementées de protection (ZP), de surveillance (ZS) et zone réglementée supplémentaire (ZRS) qui sont mises en place respectivement dans un rayon de trois, dix et vingt km autour de l’établissement contaminé », annonce la préfecture gersoise.

Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques. En particulier, les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogations.

Des milliers de volailles seront abattues

Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus de la grippe aviaire, une « opération de dépeuplement du foyer d’influenza aviaire va être menée », annonce la préfecture du Gers. En d’autres termes, des milliers de volailles seront abattues. Pour sa part, l’éleveur qui perd son élevage « sera indemnisé face aux pertes subies par cette opération », selon les services de l’État.

Il convient de préciser que « la consommation de viande, de foie gras et d’œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’être humain ».