Le ministre de l’Agriculture fait un passage-éclair dans le Gers après les intempéries

Le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau se rend dans le Gers, ce lundi 6 juin, pour apporter son soutien aux agriculteurs après les intempéries du week-end.

Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY Régions Démocrates 2010

Durant le week-end dernier, une soixantaine de départements ont été placés en vigilance orange en raison des orages par Météo-France. Parmi eux, sept se trouvent en Occitanie. Des orages brefs, mais violents et accompagnés de grêle se sont abattus sur la région.

Le ministre de l’Agriculture fera un constat des dégâts dans un domaine du Gers

Après s’être rendu dans la Drôme, ou encore en Gironde, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture depuis le 20 mai, fera un passage éclair dans le Gers, ce lundi 6 juin, en milieu de journée. Il ira auprès de viticulteurs durement touchés par ces épisodes.

Marc Fesneau doit se rendre au domaine de Danis, qui appartient à la famille Piquemal et se trouve à Castelnau d’Auzan. Ici, le ministre fera un constat des dégâts provoqué par les intempéries avec les exploitants du lieu.

« Par ce déplacement, le ministre souhaite réaffirmer toute la solidarité et la pleine mobilisation de l’État auprès de nos agriculteurs », souligne le ministère dans un communiqué.

La Région Occitanie se mobilise également

Face aux dégâts, la Région Occitanie se mobilise également. « Mes services sont en action depuis hier soir pour soutenir nos viticulteurs, nos agriculteurs, nos éleveurs de canards, les maires, et évaluer ensemble précisément les dégâts », indique Carole Delga (PS), la présidente de la Région. « Je serai personnellement sur place au cœur de l’armagnac dès mardi prochain pour constater les conséquences concrètes et imaginer les formes de soutien sur mesure les plus adaptées à la situation. »

La présidente appelle l’État à déclencher sans attendre le dispositif de calamité agricole pour répondre à l’urgence : « Nos agriculteurs ne peuvent rester seuls face à cette nouvelle épreuve. Une fois de plus, ils sont meurtris par une catastrophe climatique ».