Orages : 7 départements d’Occitanie placés en vigilance orange

Météo France a placé 7 départements de l’Occitanie en vigilance orange aux orages ce samedi 4 juin. Il s’agit de la Haute-Garonne, du Gers, de l’Ariège, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l’Aveyron et du Lot.

Les orages devraient s’intensifier à partir de 16h (illustration). Crédit : Mathias Krumbholz CC BY-SA 3.0

Le ciel s’apprête à gronder. Ce samedi 4 juin 2022, Météo France a placé 65 départements français en vigilance orange aux orages, dont 7 en Occitanie. Les concernés sont la Haute-Garonne, le Gers, l’Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l’Aveyron et le Lot. Si le temps était globalement à l’accalmie dans la matinée après l’épisode orageux de la veille, le répit sera de courte durée. Dès 16h, un nouvel épisode qualifié de « violent » par Météo-France viendra frapper l’Occitanie.

« Pluies intenses, fortes chutes de grêle et rafales de vent »

Selon Météo France, les orages vont se déclencher dans le sud de l’Aquitaine avant de s’étendre vers l’Occitanie. « Cette nouvelle salve orageuse s’annonce plus généralisée et plus intense que celle d’hier soir », prévient l’organisme.

En effet, les météorologues prévoient « de fortes chutes de grêle pouvant atteindre plusieurs centimètres de diamètre, parfois supérieur à 5 cm ». De soudaines et violentes rafales de vent pourront atteindre 100 voire 120 km/h. Météo France anticipe également des pluies intenses « de 20 à 40 mm en l’espace de 1h et jusqu’à 60 mm en cas d’orages successifs sur un même lieu ».

Pour s’en protéger, il est notamment conseillé de s’éloigner des arbres et cours d’eau, de s’abriter dans un bâtiment en dur et de limiter ses déplacements. Météo France rappelle également que « des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement ». Enfin, l’organisme prévient que « quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations ».

William Bernecker