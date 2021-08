Fleurance. Le Festival d’Astronomie démarre aujourd’hui

La 30ème édition du Festival d’Astronomie de Fleurance se tient du 6 au 13 août dans le Gers.

Le Festival d’Astronomie de Fleurance est une “manifestation scientifique grand

public, destinée tout autant aux amateurs qu’aux initiés”. Avec pas moins de 25000 entrées comptabilisées en moyenne, ce festival au rayonnement international

parrainé par Hubert Reeves, est reconnu comme l’un des premiers évènements de culture scientifique en Europe.

L’astronomie à l’honneur

Le public pourra retrouver le Marathon des Sciences : 12 scientifiques de spécialités différentes se relaient durant 12h pour traiter un grand thème scientifique ou technique. Cette année : Incertitude(s). Un sujet plus que jamais d’actualité !

Dans le cadre du Festival Adultes, une cinquantaine de physiciens, mathématiciens, astrophysiciens proposent des conférences, des cours et des ateliers tous niveaux durant une semaine.

Vous pourrez aussi découvrir le Camp d’été du Festival : consacré aux jeunes de 5 à 17 ans, il permet de s’initier aux mystères du ciel, des étoiles, de l’espace et des sciences tout en s’amusant. Il est organisé par de jeunes chercheurs en collaboration avec les animateurs du groupe Ferme des étoiles.

Cette année, le Festival Astro-Jeunes et le Village des Sciences n’ont pu offrir la même densité de programmation. Ils fusionnent donc sous la forme d’un Camp d’été du Festival, qui offrira toujours la possibilité à tous les jeunes esprits curieux de venir s’initier aux sciences sous la forme d’ateliers ludique et expérimentaux mais en version allégée.

Un Marathon des transitions à Fleurance

Côté nouveauté, un Marathon des transitions sera prévu en milieu de semaine, plus exactement le mercredi. Sa finalité sera surtout de proposer des solutions pratiques aux problématiques de transition, qu’elles soient écologiques, politiques, sociales, éthiques, comportementales… En résumé, pour agir aujourd’hui dans un

monde incertain : que fait-on concrètement ? Et parce que la science aime tout particulièrement venir à la rencontre de l’art, le festival accueille le jeune virtuose du piano Kim Bernard qui se produira lors de l’inauguration, puis en ponctuant les

conférences par des intermèdes musicaux.

Et pour clôturer cette 30ème édition, ce sera au tour de Jean-Philippe Uzan de monter sur scène pour nous dévoiler sa dernière pièce de théâtre : 5 Terra-Nuits+1 (Errances Cosmiques) où à travers des textes de Hugo, Baudelaire, Kant, Prévert, Einstein, Galilée et bien d’autres, le public sera invité à réfléchir sur sa position

dans l’univers, ici, maintenant et demain…

Plus de détails sur le site du Festival d’Astronomie de Fleurance.

Source : communiqué de presse