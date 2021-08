Gers. Circulation ponctuellement alternée sur la RN 21 au niveau de Montestruc sur Gers

À partir du 23 août et jusqu’au 15 septembre, la circulation sera alternée chaque nuit sur la RN 21 au niveau de la commune de Montestruc sur Gers, afin de permettre des travaux de renouvellement de la chaussée.

Pendant 3 semaines, la circulation sera alternée, chaque nuit, sur la RN 21 afin de permettre des travaux de renouvellement de la chaussée, au niveau de la commune de Montestruc sur Gers. Le chantier débutera le 23 août prochain et durera jusqu’au 15 septembre. Les travaux concerneront la portion de route de 100 mètres de long, comprise entre l’entrée de l’agglomération côté Fleurance et le passage à niveau, côté Auch.

Un chantier d’un montant de 595 000 euros

Ce chantier, d’un montant de 595 000 euros consistera à raboter l’ancienne chaussée usée sur 22 centimètres afin de permettre le renouvellement de sa structure et la mise en œuvre d’une nouvelle couche de roulement.

La circulation rétablie en journée

Les travaux seront réalisée de nuit entre 20 heures et 6 heures du matin. À ce moment, la circulation sera alternée puis entièrement rétablie en journée entre 6 heures et 20 heures. La direction des routes nationales du sud-ouest attire l’attention des usagers sur « la nécessité de respecter la signalisation et les règles de prudence, notamment la vitesse à proximité du chantier, afin d’assurer leur propre sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels intervenant sur le chantier ».

(Source : communiqué de presse)