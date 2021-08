Auch. Découvrez l’exposition collective Mutations à Memento

L’Espace départemental d’art contemporain d’Auch, Memento, accueille l’exposition collective Mutations jusqu’au 9 octobre.

Jusqu’au 9 octobre 2021, l’exposition collective Mutations vous donne rendez-vous à l’Espace départemental d’art contemporain d’Auch, Memento. Cet espace un peu hors du commun se projette comme un laboratoire artistique au cœur d’un site patrimonial, invitant les artistes contemporains de la scène nationale et internationale à repenser la notion même d’exposition », selon les organisateurs.

Les « notions d’espaces, de constructions et de bâtis » sur lesquelles se penche l’exposition Mutations a pour but d’amener le visiteur à « réfléchir sur les manières d’habiter un lieu ».

Une exposition pour « décentrer les normes »

Les organisateurs pointent du doigt le lieu, Memento, un « ancien carmel figé dans le temps », qui agirait comme un révélateur pour les artistes « qui en subliment les failles, les fissures, les espaces en transition. Son ossature en chantier, chargée des traces du passé devient l’habitacle de leurs univers personnels ».

L’exposition interroge sur le temps qui passe et son devenir « pour décentrer les normes et raviver les marges ». Elle réunit de nombreux artistes tels que Nina Childress, Lynne Cohen, Roxane Daumas, Jean Denant, Estelle Deschamp, Collectif Fact , Rebecca Konforti, Olivier Kosta-Thefaine ou encore Nicolas Momein.

Les ateliers de Memento autour de l’exposition

Memento propose de nombreuses animations autour de l’exposition, comme les “pauses artistiques”, le samedi et dimanche de 15h à 16h où les visiteurs auront l’occasion de vous immerger dans l’atmosphère intime du lieu et des œuvres en compagnie d’une médiatrice.

Deux samedis par mois, de 11h à 12h, se tiennent les temps fort “Un artiste, une oeuvre, un vin” pour les adultes (15 personnes max, gratuit sur réservation) : « mettre des mots sur des émotions, croiser les sensations… telle est l’invitation des médiatrices à un sommelier pour un tête à tête unique avec une œuvre ».

Des ateliers ouverts aux enfants, adolescents et adultes ont lieu deux mercredis après-midi par mois (gratuit sur réservation, places limitées) et un vendredi soir par mois, au crépuscule, vous pourrez vous laisser guider à la tombée de la nuit dans l’atmosphère singulière de cet ancien carmel, habité par la création contemporaine (gratuit sur réservation, jauge limitée).

Comme dans d’autres établissements culturels du Gers, le pass sanitaire est obligatoire à l’Espace départemental d’art contemporain d’Auch, Memento.

14 rue Edgar Quinet à Auch. Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 19h. Plus d’informations au 05 62 06 42 53 ou sur le site internet de Memento.