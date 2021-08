Incendies. Vigilance rouge et mesures d’interdiction renforcées dans le Gard

Les secteurs du Gard Rhodanien, des Costières et de la Petite Camargue sont en vigilance rouge de risques d’incendies et les mesures d’interdiction sont renforcées, à partir de ce lundi.

Le Sud et l’Est du Gard sont placés en vigilance rouge incendie à compter de ce lundi 23 août, notamment les secteurs du Gard Rhodanien, des Costières et de la Petite Camargue. « L’absence de pluie durant ces dernières semaines conjuguée aux fortes chaleurs de cette fin de mois rendent la végétation forestière du département très sensible aux incendies », indique la préfecture du département. De plus, Météo France prévoit de forts épisodes de vent en ce début de semaine. Les rafales allant jusqu’à 75 km/h aujourd’hui, accentuent fortement le risque d’incendie.

Plus à l’Ouest, les secteurs Garrigues, Gardon-Vidourle et Val de Cèze sont en vigilance orange. Le reste du département (Sud Cévennes, Nord Cévennes et Causse Aigoual) est en vigilance jaune.

Multiplication des interdictions

En vigilance rouge, en plus de l’interdiction de l’emploi du feu dans les zones à risques, le bivouac en forêt et la réalisation de travaux par échauffement (tronçonneuses, débroussailleuses,…), rotation de pièces métalliques (broyeur, épareuse,…) ou par production directe d’étincelles (disqueuse, meuleuse,…) sont également interdits. En cas de non-respect de ces réglementations, l’amende peut atteindre 750 €. Pour incendie, même involontaire, elle peut s’élever à 150 000 €. L’accès aux massifs forestiers ou aux espaces de garrigues est également fortement déconseillé.

La préfète du Gard, rappelle que la majorité des incendies est d’origine humaine et que ceux-ci peuvent être évités. « La vigilance, le bon sens et le civisme de chacun sont primordiaux pour l’adoption de comportements responsables permettant d’éviter tout risque de départ de feux », précise la préfecture.

En cas de départ de feu les signalements doivent être faits, immédiatement, en composant le 18 ou le 112.