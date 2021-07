Sécheresse : des restrictions de l’usage de l’eau dans le Gard

La préfecture du Gard annonce que plusieurs territoires du sud du département sont placés en niveau d’alerte sécheresse renforcée, ce qui implique des restrictions de l’usage de l’eau.

Les épisodes pluvieux observés en fin de printemps et en ce début d’été ont permis de soutenir les débits de nombreux cours d’eau gardois, dans les secteurs des Cévennes et des piémonts. Mais ces précipitations n’ont pas compensé les déficits pluviométriques relevés pendant la période de recharge hivernale, en particulier sur le sud du département. « Sur plusieurs compartiments, la nappe de la Vistrenque et des Costières enregistre des niveaux bas historiques depuis la mise en place des suivis », rapporte la préfecture du Gard dans un communiqué de presse. Alors que, pour les prochains jours, des températures élevées sont attendues et qu’il n’est pas annoncé de précipitations significatives, la situation de cette nappe pourrait « se dégrader et des tensions pourraient apparaître sur d’autres secteurs pourtant préservés pour le moment ». Ainsi, la préfète du Gard a-t-elle décidé de placer en alerte de niveau 2 la zone Vistrenque, Costières et Vistre et de maintenir la vigilance sur le reste du département.

Le détail des restrictions de l’usage de l’eau dans le Gard

En ce niveau d’alerte renforcée, les interdictions de l’usage de l’eau concernent le remplissage complet des piscines privées, le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert, l’arrosage des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics. L’irrigation agricole et l’arrosage des jardins potagers sont interdits entre 8h00 et 20h00 (sauf pour les modes d’irrigation économe en eau), voire une nuit sur deux si l’eau est prélevée dans un cours d’eau ou dans sa nappe d’accompagnement.

La préfecture signale toutefois que « ces mesures de restrictions ne sont pas applicables aux usages dont l’eau provient de la nappe d’accompagnement du Rhône, du canal BRL alimenté par le Rhône, ainsi que de retenues dont l’eau a été stockée en période où la ressource était abondante ». Des arrêtés de restriction d’usage de l’eau plus contraignants peuvent être pris par les maires concernés si la situation sur leur territoire le nécessite. Le communiqué de presse indique enfin que la préfète du Gard pourrait être amenée à « étendre ces mesures, en particulier sur le bassin versant du Vidourle ».

Source : Communiqué de presse