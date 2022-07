Un nouvel incendie se déclare dans le Gard et mobilise une centaine de pompiers

Un nouvel incendie est signalé sur la commune de Sainte-Anastasie, dans le Gard, dans l’après-midi du vendredi 8 juillet. La préfecture a décidé d’interdire l’accès aux forêts et garrigues de plus d’un hectare jusqu’au 11 juillet.

Un nouveau départ de feu est signalé sur la commune de Sainte-Anastasie, dans le Gard, dans l’après-midi du vendredi 8 juillet. CC Matthias Fischer – pixabay

Alors que plusieurs centaines de pompiers luttent actuellement contre un important incendie sur le secteur de Bordezac, la préfecture du Gard signale un nouveau départ de feu sur la commune de Sainte-Anastasie dans l’après-midi du vendredi 8 juillet.

« Un nouveau départ de feu de forêt est signalé sur la commune de Sainte-Anastasie, à proximité du pont Saint-Nicolas. La gendarmerie et la police municipale sécurisent le périmètre et on fait évacuer le site de La Baume et le pont Saint-Nicolas », indique la préfecture du Gard.

[Départ de feu] 🔥

Sur la commune de Sainte-Anastasie pic.twitter.com/L0mWCJX7FR — Préfète du Gard (@Prefet30) July 8, 2022

Quatre Canadair en transit, un hélicoptère bombardier d’eau et une centaine de sapeurs-pompiers sont déjà engagés contre cet incendie. Par ailleurs, La RD 979 est fermée à la circulation.

Des arrêtés pour éviter les incendies dans le Gard

Afin de réduire le risque de nouveaux départs de feux, la préfecture du Gard a pris la décision d’interdire l’accès aux forêts et garrigues de plus d’un hectare à partir de ce vendredi 8 jusqu’au 11 juillet. L’interdiction s’applique aussi bien aux personnes à pied, qu’en voiture.

Mais « les routes ouvertes à la circulation publique qui traversent les forêts et garrigues, restent ouvertes à la circulation, sauf si elles sont réservées à la circulation des secours ». Les personnes en infraction s’exposent à une amende de 750 euros.

Il convient de rappeler que Météo France a placé le département du Gard en alerte maximale feux de forêt. Et un arrêté préfectoral interdit l’usage de flammes ainsi que les barbecues, les cigarettes, l’utilisation d’outils susceptibles de générer des étincelles du 15 juin au 15 septembre de chaque année.