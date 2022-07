Près de 700 pompiers mobilisés face à l’incendie gigantesque à Bordezac

Plusieurs centaines de pompiers luttent actuellement contre un important incendie sur le secteur de Bordezac. Ce feu, qui s’est déclenché ce 7 juillet vers 17h, n’a pas fait de victimes.

Il est toujours actif. Un important incendie s’est déclaré ce mercredi 7 juillet vers 17h près de la commune de Bordezac. 620 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. « Le feu s’est poursuivi durant la nuit et n’est pas fixé, mais connaît désormais une évolution plus favorable », précise la préfecture du Gard.

Feu à Bordezac : 620 hectares de végétation détruits, 680 pompiers et 180 engins sont déployés sur ce sinistre dont 150 pompiers du Gard et 8 colonnes extra- départ venus en renfort. Des évacuations préventives dans les villages de Bordezac et Besseges, le feu est toujours actif. pic.twitter.com/9lOIBsngKv — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) July 8, 2022

680 soldats du feu, dont 150 du département, luttent actuellement contre l’incendie. Deux avions Dash effectuent des largages depuis 6h15. « 220 autres sapeurs-pompiers arriveront en renfort dans la journée pour assurer un dispositif préventif sur l’ensemble du département », annonce la préfecture.

18 pompiers légèrement blessés au contact de l’incendie

Le vent a mis en difficulté les soldats du feu. Il continue de souffler et « faiblira seulement dans l’après-midi », prévoit la préfecture. En plus des centaines d’hectares de végétation, le feu a détruit un bungalow, un garage et deux voitures. « Aucune habitation n’a été impactée », indiquent les sapeurs-pompiers du Gard.

Retour PHOTOS sur la nuit de lutte contre l'incendie gigantesque à Bordezac-Béssèges. Courage et force à nos soldats du feu du Gard et d'ailleurs. En savoir plus sur les feux dans le Gard à 7h: https://t.co/SCPGT4Zy1U pic.twitter.com/GpVTcLFzRS — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) July 8, 2022

L’incendie n’a pas fait de victimes, mais a légèrement blessé 18 soldats du feu. Une centaine d’évacuations préventives ont été réalisées, notamment à Bordezac où 70 personnes ont été conduites à Aujac et à Robiac-Rochessadoule. Un centre d’hébergement a ouvert dans cette commune. Il a accueilli 15 personnes au total.

Les habitants de Bordezac doivent rester confinés chez eux

Les habitants de Bordezac, Bessèges et Gagnières devaient encore rester confinés dans leur habitation hier soir. Seuls ceux de la commune de Bordezac sont désormais concernés. « Les situations d’urgence sont prises en compte en lien avec les services de secours (soins, portage repas etc) », assure la préfecture.

Ce matin, la circulation est toujours interdite dans le secteur de Bessèges, notamment les RD 51, RD 130, RD 184 et RD 430.@Gard @Prefet30 @pompiersdugard pic.twitter.com/WkXMotQH8r — InfoRouteGard (@InfoRouteGard) July 8, 2022

La circulation reste pour le moment interdite autour de l’incendie. La RD 51 à Bessèges (sortie nord) et la RD 184 (accès nord) sont ainsi fermées. « Des déviations sont mises en place et il est demandé à la population de les respecter », soulignent les services de l’Etat dans le département.