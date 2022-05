Occitanie. Le Pont de Provence, dans le Gard, rouvre bientôt à la circulation

Le Pont de Provence, situé sur la RD 979 à Aigues-Mortes, va de nouveau ouvrir au plus tard le 10 juin. Des travaux complémentaires seront ensuite réalisés d’ici la fin du mois.

Les habitué(e)s de la RD 979 et les touristes peuvent se réjouir. Le 19 mai 2022, le Conseil départemental du Gard a indiqué que le Pont de Provence, situé à Aigues-Mortes, va rouvrir à la circulation routière très prochainement. Il s’agit d’une réouverture “anticipée”, indique-t-il dans un communiqué.

Entre le 7 et le 10 juin

Consciente des désagréments occasionnés pour la population et les usagers, la collectivité a en effet souhaité réduire au maximum la perturbation du trafic routier et piéton. Ainsi, la réouverture du Pont de Provence est annoncée entre le 7 et le 10 juin prochain. Par ailleurs, avec ces travaux, le nouveau Pont est ainsi “élargi et comporte une zone dédiée aux piétons, aux vélos et sera accessible aux Personnes à mobilité réduite (PMR)”, souligne le Conseil départemental du Gard. Les déplacements doux (voies cyclables et piétons) seront aussi autorisés en amont. Ils pourront circuler dès le vendredi 3 juin prochain, en fin de journée.

D’autres travaux prévus au mois de juin

Enfin, des travaux complémentaires seront également réalisés sur le pont d’ici le 30 juin. Mais ils seront “sans impact sur le trafic routier”, assure le Conseil départemental. Il s’agit des travaux de finition suivants :

Rampe à destination des personnes à mobilité réduite

Escaliers d’accès à l’ouvrage

Eclairage de l’ouvrage et de ses abords

Parements en maçonnerie des murs hors zones de circulation

Revêtement ponctuel de la voie verte sous l’ouvrage

Modelages en terre végétale

En travaux depuis le 3 janvier

Pour rappel, considéré comme le point central de l’entrée de ville depuis la Seconde Guerre mondiale, le pont n’était plus jugé aux normes. L’ouvrage a donc fait l’objet d’une reconstruction totale depuis le 3 janvier dernier. Une reconstruction dont le montant s’élève à plus de deux millions d’euros hors taxes, financés par le Conseil départemental du Gard.

