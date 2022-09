Gard. Un concours pour soutenir des projets de lutte contre les violences faites aux femmes

Le Département du Gard lance un concours de projets de lutte contre les violences faites aux femmes. Il est ouvert aux associations jusqu’au 31 octobre.

Le Département du Gard lance un concours de projets de lutte contre les violences faites aux femmes. ©Kat Jayne-Pexels

La deuxième édition du concours « La lutte contre les violences faites aux femmes nous concerne toutes et tous » est lancée ce jeudi 1er septembre dans le Gard. Organisé par le conseil départemental, il est ouvert aux associations qui peuvent présenter leurs projets jusqu’au 31 octobre 2022.

« Ce concours est ouvert, à partir du 1er septembre prochain, à l’ensemble des associations qui portent un projet se déroulant sur le territoire gardois. À travers ce concours, la collectivité a pour objectif d’accompagner, une fois encore, des projets qui œuvrent en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes », indique le conseil départemental. « Cet accompagnement se traduit par un soutien financier pour aider à la réalisation des projets et un parrainage en faveur d’une action innovante ayant un intérêt pour les Gardois. »

« Trop de femmes sont encore victimes de violences », Françoise Laurent-Perrigot

« Trop de femmes sont encore victimes de violences et de discriminations. Les inégalités sur les salaires et les carrières demeurent encore. C’est avec cette volonté de poursuivre notre effort et d’encourager les initiatives innovantes que nous avons lancé, cette année, deux concours, un prix pour l’égalité femmes-hommes et un prix pour la lutte contre les violences faites aux femmes », explique Françoise Laurent-Perrigot, la présidente du conseil départemental du Gard. « Par l’attribution de ces prix, nous souhaitons approfondir notre engagement auprès des associations afin qu’elles puissent initier la mise en œuvre concrète de leurs projets ou consolider leurs réalisations. »

Informations pratiques : le règlement du concours est disponible sur le site du conseil départemental. Les inscriptions se font soit directement en ligne sur gard.fr ou bien par voie postale (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse : Conseil départemental du Gard ; 3 rue Guillemette ; 30 044 NÎMES CEDEX 9