Fausse polémique autour du port du burkini dans les piscines de Toulouse

Suite aux débats suscités par la décision de la Ville de Grenoble d’autoriser les tenues type “burkini” dans les piscines municipales, la majorité municipale de Toulouse a souhaité affirmer sa position : elles sont interdites. Un parti pris auquel l’opposition ne réagit pas. Voici pourquoi.

Le burkini est interdit dans les piscines municipales de Toulouse CC BY-SA 4.0 Myousry6666-Wikimedia

Plusieurs polémiques ont éclaté autour de la décision de la Ville de Grenoble de voter la fin de la limite de longueur du maillot de bain, autorisant implicitement le port du burkini, mais aussi la baignade seins nus, dans les piscines municipales. Cette modification du règlement intérieur de ces structures publiques a été annulée par le Conseil d’État le 21 juin dernier. Ce dernier estime que « la dérogation très ciblée apportée, pour satisfaire une revendication religieuse, aux règles de droit commun de port de tenues de bain près du corps édictées pour des motifs d’hygiène et de sécurité, est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics ».

Un vœu pour… ne rien changer

Pour clarifier la position de Toulouse à ce sujet, le groupe Aimer Toulouse a présenté, lors du conseil municipal du 1er juillet dernier, un vœu intitulé “Contre le port du burkini dans les piscines municipales”, lors du dernier conseil municipal. « Dans notre ville, le burkini est interdit par le règlement intérieur et il n’est pas question d’y déroger », affirme la rapporteuse du vœu, Laurence Arribagé, adjointe au maire chargée des politiques sportives, qui s’attendait à une vive réaction de l’opposition.

Mais aucune intervention n’a été demandée. « Vous nous proposez de voter pour ne rien changer, qu’est-ce que vous voulez qu’on dise », s’étonne Aymeric Deheurles, du groupe Alternative municipaliste citoyenne (AMC) sur Twitter. En effet, comme le concède Laurence Arribagé, « ce vœu rappelle simplement la position inflexible qu’est la nôtre, et notre attachement au port de tenues vestimentaires adaptées aux impératifs d’hygiène et de sécurité. Également, il réaffirme notre attachement au respect des conditions de vie en communauté dans une société démocratique, à l’égale considération portée aux hommes et aux femmes, et à la prévention des troubles à l’ordre public pouvant être suscité par le port de ces tenues ».

Tentative vaine

Dans la logique évoquée par le groupe AMC, les élus de Toulouse écologiste, solidaire et citoyenne (Tesc) n’ont pas non plus souhaité commenter ce vœu. « Une polémique calculée dans laquelle nous ne rentrerons pas », explique Isabelle Hardy. Le texte a ainsi été validé, sans contradicteurs, et sans que les élus d’opposition ne participent au vote. Une posture que Laurence Arribagé juge ambigüe.

« Désaccords internes ? Calcul électoral communautariste caché ? Combat caché contre la notion d’État de droit et contre la légitimité des décisions du Conseil d’État ? Volonté cachée de détricoter la laïcité et la neutralité du service public ? Bienveillance cachée avec le salafisme ? Refus gauchiste de toute règle, fut-elle d’hygiène dans une piscine ? » s’interroge l’élue de la majorité, qui tente, en vain de relancer la polémique au travers d’un communiqué virulent.

Mais là encore, l’opposition ne souhaite pas rentrer dans le jeu de la majorité estimant qu’il ne s’agit là que de « provocations gratuites » : « Après avoir été renvoyée dans ses 22 aux législatives, Laurence Arribagé se reconvertit dans le buzz islamophobe », lance François Piquemal, conseiller municipal AMC et récemment élu député de la 4e circonscription de Haute-Garonne. « Elle ferait mieux de se bouger pour que tous les habitants aient accès à des piscines publiques cet été… » fustige-t-il pour clore « ce faux débat ».