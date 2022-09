Tourisme : l’été de tous les records en Occitanie ?

Le secteur du tourisme en Occitanie s’est bien porté cet été. Les nuitées touristiques sont en hausse par rapport à 2021, mais aussi à 2019. Le retour des étrangers a notamment permis à la région d’enregistrer ces très bons résultats.

Les vacanciers ont plébiscité la campagne et le littoral cet été CC BY-SA 4.0 Henri MOREAU

L’Occitanie avait réussi à dépasser sa fréquentation d’avant-crise l’été dernier. La région a fait encore mieux lors de cette saison estivale. « Les résultats sont bons, voire très bons. Ils sont en progression par rapport à 2021 et 2019, année de référence », a souligné Vincent Garel, président du Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL) Occitanie, lors d’une conférence de presse ce lundi 5 septembre.

Effectivement, le nombre de nuitées touristiques dans la région cet été est en hausse de 11 % comparé à la même période l’année dernière et de 25 % par rapport à 2019. « L’Occitanie est en tête des régions françaises. Toutes n’ont pas encore retrouvé leur niveau de 2019 », indique Vincent Garel.

Le retour des touristes étrangers en Occitanie

La hausse de fréquentation des touristes étrangers explique ce classement. « La très bonne nouvelle de cet été, c’est le retour de la clientèle internationale », se réjouit le président du CRTL. L’Occitanie enregistre ainsi plus de 2,6 millions de nuitées étrangères, soit une augmentation de 46 % par rapport à l’été dernier et 12 % comparé à 2019. Ces touristes proviennent surtout d’Europe, notamment des Pays-Bas et de Belgique.

En revanche, les nuitées françaises sont en légère baisse comparé à l’été dernier (-2 %). « Nous constatons une stabilisation de la fréquentation de la clientèle française. Mais elle est en hausse par rapport à 2019 », note Vincent Garel. La clientèle française a en effet augmenté de 34 %.

La campagne plébiscitée par les touristes cet été

Cet été, les vacanciers ont surtout plébiscité la campagne en Occitanie. « Il y a une belle croissance de la destination. Les chiffres sont très élevés par rapport à 2019 (+ 27 %) », relève le président du CRTL. Le littoral n’est pas en reste. La fréquentation est en hausse de 26 % pour la destination comparé à l’année de référence. L’urbain s’en sort bien aussi (+15 %).

Mais les Pyrénées ont bien moins attiré les touristes lors de la période estivale. Leur fréquentation est en baisse de 3 % par rapport à 2019. « Nous constatons un léger tassement alors qu’il y avait eu un fort développement en 2021. Cela s’explique par les deux années exceptionnelles que nous avons eues auparavant », estime Vincent Garel.

Les retombées économiques pas encore connues

Si la région enregistre une bonne fréquentation lors de la période estivale, il reste encore à savoir si cela générera d’importantes retombées économiques. « Nous attendons les chiffres de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques, ndlr) », informe le président du Comité régional du Tourisme et des loisirs.

D’autant que certains secteurs touristiques n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu cet été. « Il reste deux ou trois filières en difficulté », précise le président du CRTL. C’est notamment le cas du thermalisme. « La filière n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise », constate Vincent Garel. Le tourisme d’affaires et le tourisme spirituel non plus.