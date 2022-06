Emploi : le tourisme pèse lourd dans l’économie en Occitanie

Le tourisme générait 108 000 emplois salariés en 2018 dans la région Occitanie. C’est plus que le secteur aéronautique et spatial.

Les grandes vacances approchent à grands pas. Comme chaque été, l’Occitanie s’apprête à accueillir de nombreux touristes. Elle est effectivement l’une des régions les plus touristiques de France. Le tourisme pèse ainsi un poids certain dans l’économie du territoire. D’après une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la filière générait 108 000 emplois salariés en 2018, dont 95 000 directement liés à la présence des touristes en Occitanie.

C’est plus que le secteur aéronautique et spatial. Il compte en effet 76 000 salariés. La région est ainsi la 5e à compter le plus d’emplois salariés touristiques derrière l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la Nouvelle-Aquitaine.

Où se concentrent ces emplois touristiques en Occitanie ?

Les emplois touristiques se concentrent principalement sur le bord de mer en Occitanie. Plus de la moitié d’entre eux se trouvent effectivement dans les départements du littoral. L’Hérault en compte le plus. Le territoire enregistre en effet 27 % des emplois touristiques de la région, soit 25 600 salariés en moyenne.

«Ce département bénéficie de l’attractivité à la fois du littoral et de l’agglomération de Montpellier», précise l’Insee dans son étude. Les Pyrénées-Orientales (10 600), le Gard (9 400) et l’Aude (7 200) recensent également de nombreux emplois touristiques salariés. La Haute-Garonne n’est pas en reste. Elle enregistre en effet 15 200 emplois touristiques. Mais ils représentent seulement 3 % de l’emploi salarié du département.

L’emploi touristique est très saisonnier dans la région

Dans la région, l’hébergement et la restauration regroupent plus du tiers des emplois touristiques dans la région. Mais le commerce de détail non alimentaire, les grandes surfaces, les activités de sport et de loisir et celles liées au patrimoine et à la culture profitent aussi de la fréquentation touristique. L’emploi touristique est très saisonnier en Occitanie.

Il passe en effet de 66 000 à 134 000 entre janvier et août. Cette saisonnalité est la plus forte à Lourdes. Le nombre d’emplois touristiques est multiplié par 5,7 entre janvier et août. Il varie également beaucoup sur le littoral. Enfin, la saisonnalité est faible dans l’espace urbain grâce au tourisme d’affaires. C’est aussi le cas en zone de montage.

Héloïse Thépaut