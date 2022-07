Avec plus de 600 000 hectares de surfaces cultivées en agriculture biologique, l’Occitanie est cette année encore la première région bio de France, selon la dernière étude de l’association Interbio qui regroupe les cinq acteurs majeurs de la filière sur le territoire régional.

L’Occitanie est la première région bio de France selon une étude de l’association Interbio, qui regroupe les cinq acteurs majeurs de la filière biologique dans la région, à savoir Bio Occitanie, la Chambre d’agriculture, la Coopération agricole Occitanie, SudVinBio et le Réseau d’entreprises Bio de la région. Elle se positionne en tête du classement devant la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 608 285 hectares de terres dédiées à l’agriculture biologique, ce qui représente 19% de sa surface agricole.

Au total, 13 265 producteurs en bio sont installés sur le territoire régional occitan aujourd’hui. Dans le détail, c’est dans le Gers que les exploitants en bio sont les plus nombreux, suivi de l’Aveyron, l’Aude, la Haute-Garonne et le Gard. En 2021, leur nombre a augmenté de 11% par rapport à l’année précédente. Un chiffre qui prouve que de plus en plus d’exploitants décident d’adopter ce mode de production plus respectueux de l’environnement dans la région.

Les grandes cultures sont les plus présentes en Occitanie

L’Occitanie étant une région aux paysages agroécologiques variés, plusieurs filières agricoles y sont fortement représentées. Mais les grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux) sont les plus importantes en bio, avec 162 165 hectares d’exploitation. À elle seule, l’Occitanie concentre près d’un quart des grandes cultures bio du territoire national. « Elle représente ainsi 16% des surfaces nationales de céréales bio, 20% des surfaces nationales de protéagineux bio, 33% des surfaces de légumes secs bio et 43% des surfaces nationales d’oléagineux bio », détaille l’association.

Première région viticole bio de France

L’Occitanie reste également la première région viticole bio de France, avec 57 045 hectares de vignes, principalement réparties le long de l’arc méditerranéen (Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales). Toutefois, Interbio rappelle que l’année 2021 a été difficile pour les viticulteurs, à cause des aléas climatiques subis durant l’été (sécheresse), comme l’hiver (épisodes de gels), qui ont ravagé une grande partie des cultures de la région, mais aussi de la limitation des exports internationaux due à la crise sanitaire. Le marché international est à nouveau ouvert, mais les inquiétudes des professionnels se tournent cette année vers l’inflation sur les prix des intrants « et notamment des matières sèches (bouteilles, capsules, étiquettes etc.) » qui s’est accélérée suite à la guerre en Ukraine, précise l’association.

Expansion de la filière fruits et légumes

En Occitanie, l’arboriculture s’étend sur plus de 12 000 hectares. Cette filière est très présente dans les Pyrénées-Orientales, qui représentent à elles seules presque un quart de la surface fruitière régionale, mais aussi dans le Gard et le Tarn-et-Garonne. Et le nombre d’exploitants arboricoles ne cesse de croître depuis dix ans, enregistrant notamment une hausse de 12 % entre 2020 et 2021, pour arriver au nombre de 3 137 producteurs aujourd’hui.

De même, le maraîchage progresse fortement en Occitanie depuis plusieurs années. 5 218 hectares de légumes sont cultivés en bio dans la région aujourd’hui. Cette surface a augmenté de 13 % entre 2020 et 2021. Même hausse pour le nombre d’exploitants sur le territoire (2 677), principalement implantés dans le Gard, le Gers et les Pyrénées-Orientales.