Covid-19 : plus de 11 000 cas détectés chaque jour en Occitanie

Les dernières données épidémiques de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie indiquent que 11 545 cas de Covid-19 sont en moyenne détectés chaque jour.

La dégradation de la situation sanitaire se poursuit en Occitanie. Selon le dernier rapport de l’Agence Régionale de Santé (ARS), 11 545 cas de Covid-19 sont en moyenne signalés chaque jour aux équipes de l’Assurance Maladie. Depuis mardi dernier, plus de 80 800 nouveaux cas ont été détectés. Le taux de positivité des tests s’élève aujourd’hui à 14,5 %. C’est deux fois plus que durant les fêtes de fin d’année.

Le taux d’incidence, aussi, augmente dangereusement dans la région. Il atteint les 1 446 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants en moyenne, alors qu’il était de 709 cas pour 100 000 habitants il y a seulement sept jours.

Les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, le Gard et la Haute-Garonne sont les plus impactés par la Covid-19

En Occitanie, le taux d’incidence le plus élevé est constaté dans le département des Pyrénées-Orientales. Il atteint les 1 851 cas pour 100 000 habitants. Il est suivi de l’Hérault (1 568), du Gard (1 375) et de la Haute-Garonne (1 330). Seuls la Lozère (857) et le Gers (967) ont encore un taux d’incidence inférieur à 1 000 cas pour 100 000 habitants. Alors que tous les départements affichaient encore un taux d’incidence à moins d’un millier la semaine dernière.

1 774 hospitalisations en cours en Occitanie

Du côté des hôpitaux, 1 774 hospitalisations sont en cours, dont 385 dans les services de réanimation et de soins critiques. L’Occitanie déplore aujourd’hui 5 819 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie de Covid-19, dont 73 ces quatre derniers jours.

La grande majorité des patients sont pris en charge en Haute-Garonne et dans l’Hérault. Les deux départements comptabilisent au total 719 personnes hospitalisées. Le Gard et les Pyrénées-Orientales, faisant partie des départements les plus touchés par la crise sanitaire, soignent également plus de 200 patients atteint de la Covid-19 chacun.

Près de la moitié des personnes vaccinées ont bénéficié d’une dose de rappel

En Occitanie, plus de 10,9 millions de doses de vaccin ont été administrées depuis le début de la campagne vaccinale qui a commencé il y a un an. L’Agence Régionale de Santé (ARS) ajoute que 2 156 345 personnes ont déjà bénéficié d’une dose de rappel, soit 48,7 % des personnes ayant déjà reçu deux doses de vaccin.