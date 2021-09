Covid-19 : les hôpitaux d’Occitanie sont toujours surchargés

Dans son 200e point de situation depuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS) souligne le niveau d’activité toujours très soutenu dans les hôpitaux de la région.

1234 hospitalisations liées à la Covid-19, soit 15 de plus en 3 jours, étaient en cours ce mardi 1er septembre en Occitanie, selon le 200e point de situation de l’ARS. 308 malades sont en réanimation et soins critiques (+3), et 4944 décès ont été constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+38 en 3 jours). Au sein de la population occitane, 3,1 % des tests se sont révélés positifs durant la semaine écoulée, pour 1869 cas confirmés par jour.

La vaccination des 12-17 ans progresse en Occitanie

En cette période de rentrée, le bulletin de l’ARS précise que 2 jeunes sur 3 âgés de 12 à 17 ans ont désormais engagé leurs démarches de vaccination en Occitanie : 66% ont reçu une première dose de vaccin et 49,1% sont déjà complètement vaccinés. Pour les personnes prioritaires les plus vulnérables face au virus, une campagne de rappels de vaccination est lancée. Au total, à ce jour, 85,8% de la population occitane qui peut être vaccinée (les plus de 12 ans) a déjà bénéficié d’une première dose de vaccin. « Cette semaine, de nouvelles opérations de vaccination sont organisées dans des centres commerciaux de la région, au plus près des préparatifs de la rentrée », rappelle l’ARS.

Source : communiqué de presse