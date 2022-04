Covid-19. Le nombre de classes fermées diminue dans l’académie de Toulouse

Le nombre de classes fermées à cause de l’épidémie de Covid-19 semble diminuer dans l’académie de Toulouse. Aucun établissement scolaire n’est fermé. Voici le point sur la situation.

Aucun établissement est fermé en Occitanie, c’est le constat annoncé par l’académie de Toulouse dans son point de situation Covid-19. Chaque semaine, l’administration fait le bilan des sept derniers jours dans les écoles de la région. Ce jeudi 7 avril 2022, elle compte 33 classes fermées au sein de l’académie. Un chiffre qui semble diminuer par rapport aux derniers annoncés le vendredi 25 mars. Ainsi, 143 classes étaient fermées, deux semaines auparavant.

En ce qui concerne le nombre d’élèves positif au coronavirus, le chiffre semble également se calmer. Le 25 mars 2022, ce nombre était de 4.109 élèves positifs, il est maintenant de 3.495 en ce jeudi 7 avril. Chez le personnel de l’académie de Toulouse, la semaine semble plus calme avec un total de 933 cas positifs confirmés. Ils étaient 2.623 le 25 mars dernier.

Les écoles de Tarn-et-Garonne sont les plus touchées de l’académie de Toulouse

Sur les 33 classes fermées, la plupart se trouvent dans le département du Tarn-et-Garonne. Il est le plus touché de l’académie de Toulouse cette semaine avec 25 classes fermées dans les écoles primaires et maternelles. La Haute-Garonne est le deuxième département le plus touché par les fermetures de classes. Elle compte 8 classes d’écoles cette semaine.

Les autres départements de l’académie de Toulouse indiquent n’avoir aucune classe fermée cette semaine malgré le nombre de cas présents chez les enfants. Une baisse enregistrée malgré la levée du port du masque obligatoire dans les établissements scolaires.