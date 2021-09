Pour lutter contre le réchauffement climatique, l’Occitanie va réutiliser ses eaux usées

Pour faire face au manque d’eau en Occitanie et Nouvelle-aquitaine, les pouvoirs publics lancent un appel à projets pour réutiliser les eaux usées issues du bassin Adour-Garonne.

Les territoires des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont confrontés à d’importants enjeux en matière de ressource en eau. En effet, le déficit actuel en eau est estimé entre 200 et 250 millions de m3 pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne. « La réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux pluviales, eaux grises, eaux d’exhaure, etc.) est une des solutions, qui, si elle ne se substitue pas aux mesures d’économies d’eau, permet de répondre pour partie aux pénuries d’eau », indique la préfecture d’Occitanie dans un communiqué de presse. Selon cette dernière, il s’agit de lutter localement contre les effets du changement climatique « dans une approche d’Économie circulaire de l’eau ».

Un appel à projets de 8 millions d’euros

Un appel à projets de 8 millions d’euros est ainsi ouvert, jusqu’au 30 mars 2022, « pour favoriser l’émergence de projets intégrés de réutilisation des eaux ». Lancé par la préfecture de région Occitanie, les Régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, l’ARS et l’agence de l’eau Adour-Garonne, cet appel poursuit deux enjeux : réduire la pression sur la ressource en eau en substituant une ressource conventionnelle par une ressource non conventionnelle ; et réduire une pression polluante sur la ressource en améliorant la qualité des rejets dans le milieu.

Source : communiqué de presse