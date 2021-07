Ça bouchonne en ce week-end de chassé-croisé

Beaucoup de monde sur la route en ce week-end de chassé-croisé. Voici les axes à éviter aujourd’hui.

C’est probablement le week-end le plus chargé sur les routes de France. Le chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens provoque de nombreux embouteillages aujourd’hui. Même si déjà hier, il y avait du monde sur la route, le trafic est encore plus important ce samedi. C’est notamment le cas dans la région Occitanie.

Un des axes les plus chargé est l’A9 entre Orange et Narbonne, le trafic est dense dès 7h et jusqu’à 16h. Un pic est attendu entre 11h et 14h. Dans le prolongement de cette autoroute entre Narbonne et Perpignan même chose depuis 8h et jusqu’à 16h. Là aussi, un pic est attendu de 12h à 14h.

Toujours vers la mer Méditerranée, il devrait y avoir du monde sur l’A750 entre Clermont l’Hérault et Montpellier. Un trafic dense de 9h à 15h, ce trafic sera particulièrement important de 11h à 13h.

Enfin en région toulousaine, il faudra là aussi s’armer de patience. L’A61 entre la Ville rose et Narbonne est bouchée de 8h à 16h, et ce sera particulièrement le cas entre 11h et 13h. Sur l’A62 entre Agen et Toulouse du monde également toute la journée.

Désormais, dans le sens des retours ça bouche aussi. Évitez l’A9 à hauteur de Montpellier de 9h à 20h et notamment de 12h à 14h. Même chose sur le tronçon Narbonne – Orange de 9h à 16h et particulièrement de 11h à 14h.

Évitez également l’A61 entre Narbonne et Carcassonne de 10h à 13h et l’A62 entre Toulouse et Bordeaux de 9h à 17h.

Demain, les prévisions de Bison Futé prévoient également beaucoup de voitures sur les routes du sud de la France.