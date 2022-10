Piétonisation : la Ville de Millau dévoile les nouveaux aménagements

La Ville de Millau a dévoilé les nouveaux aménagements pour rendre la piétonisation durable dans la commune. La deuxième phase de l’expérimentation prend fin le 15 octobre.

La place Foch va rester piétonisée notamment © 2022 Google

La deuxième phase de l’expérimentation de la piétonisation à Millau touche à sa fin. Elle s’arrêtera en effet le 15 octobre 2022. Pour rappel, cette phase d’expérimentation a débuté le 14 juillet dernier. L’objectif de la municipalité, maintenant : rendre la piétonisation durable. Elle a ainsi dévoilé les nouveaux aménagements de son centre-ville apaisé. Tout d’abord, l’aire piétonne englobe désormais la place Foch-Rue Clausel de Coussergues et place de la Capelle avec une partie du boulevard de Bonald.

Ainsi, la place de la Capelle et la place Foch vont rester totalement piétonisées. « Beaucoup de cafés et restaurants y sont implantés, et cela apporte la convivialité nécessaire dans une ville », estime la Ville dans une note. Par ailleurs, la mairie a décidé d’étendre la limitation de vitesse de 30 km/h à l’ensemble de la commune et plus seulement en centre-ville. « Une étude est en cours », annonce la municipalité.

Les enjeux de la piétonisation pour la Ville de Millau

Les premiers aménagements pour rendre la piétonisation durable seront réalisés entre le 15 et le 31 octobre. Ceux-ci comprennent notamment la pose de signalétique, de marquage au sol et le déploiement d’arceaux et garages à vélos. Des barrières et blocs bétons seront par ailleurs enlevés. « Les aménagements plus “lourds” se feront au fur et à mesure du mandat », précise la mairie dans sa note.

Pour la Ville de Millau, les enjeux de la piétonisation sont multiples. La municipalité estime en effet qu’elle permet de réduire le nombre de véhicules motorisés en centre-ville, mais aussi de réduire l’impact environnemental en encourageant notamment les mobilités douces ou encore de favoriser les commerces en permettant à certains de s’étendre sur la voie publique.