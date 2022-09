Stationnement : de nouveaux abonnements disponibles à Millau

De nouveaux abonnements pour le stationnement seront bientôt proposés à Millau. Ils s’adressent aux résidents et actifs en zone verte et pour tous dans les parkings de la Gare et Condamine.

Les personnes se garant dans les parkings de la Gare et Condamine pourront en profiter notamment CC BY-SA 4.0 Sebleouf

Avis aux automobilistes. De nouveaux abonnements pour le stationnement seront disponibles dès le 1er octobre à Millau. Les résidents et actifs stationnant leur véhicule en zone verte pourront en bénéficier. Ce sera également le cas pour toutes les personnes souhaitant se garer dans les parkings de la Gare et Condamine.

Dans le détail, les abonnements en zone verte seront au prix de 25 € par mois ou de 70 € par trimestre. Pour les parkings de la Gare et Condamine, seul un abonnement trimestriel de 75 € sera proposé.

Les résidents et actifs pourront obtenir un de ces abonnements en zone verte à partir du 20 septembre. Ils devront en faire la demande par mail ou à l’accueil Q-Park du parking Emma Calvé, tous les mardis de 9h à 13h. En effet, les démarches ne se font plus auprès de la police municipale désormais.

Afin d’obtenir les abonnements pour les parkings de la Gare et Condamine, il faudra patienter jusqu’au 27 septembre. Il sera ensuite possible de les demander à l’accueil Q-Park du parking Emma Calvé les mardis matins également.

Les pièces à présenter pour demander un de ces abonnements

Plusieurs pièces justificatives seront à présenter lors de la demande : pièce d’identité, carte grise du véhicule et justificatif de domicile. Les actifs devront, à la place du justificatif de domicile, se munir d’une attestation de l’employeur pour les salariés et d’un extrait Kbis pour les gérants de société.

Une fois les droits d’accès créés, l’automobiliste devra activer son abonnement sur un horodateur. Il pourra ensuite le gérer de manière autonome pendant un an. Mais pour changer d’abonnement ou l’arrêter, il faut contacter Q-Park.