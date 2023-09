Millau : la majorité municipale se divise, sept élus annoncent leur démission

Ce mardi 12 septembre, sept élus du groupe “Vraie pluralité” ont annoncé leur démission du Conseil municipal de Millau en raison de désaccords avec la majorité.

Les élus sont Cathy Jouve, Corine Mora, Bernard Grégoire, Frédéric Laur, Corinne Compan, Martine Bachelet et Sophie Tarroux. © MowLow/Shutterstock.com

Plus rien ne va dans la majorité municipale à Millau. Ce mardi 12 septembre, sept élus du groupe “Vraie pluralité” ont annoncé leur démission dans un communiqué. Les élus sont Cathy Jouve, Corine Mora, Bernard Grégoire, Frédéric Laur, Corinne Compan, Martine Bachelet et Sophie Tarroux. Pour rappel, ils s’étaient détachés de “Millau naturellement” et avaient alors créé un nouveau groupe en mars 2023. Cette décision était le résultat d’un désaccord entre les deux camps de la majorité.

Les élus du Conseil municipal « mis devant le fait accompli »

Ainsi, dans leur communiqué, les sept élus démissionnaires du Conseil municipal expliquent : « La création du groupe a été initiée suite à une délibération pour laquelle l’élue de référence a été dépossédée de sa parole. Le mensonge porté par Madame la Maire quant au rendu de la commission qui a précédé la délibération a été la “goutte d’eau”. »

Puis, la situation ne s’est pas arrangée. Les élus poursuivent : « Suite à la création du groupe, un rendez-vous a été demandé à notre édile. Nous avons eu une fin de non-recevoir. Depuis lors, nos délégations respectives ont été vidées de leur contenu. Nous ne sommes au courant de rien et mis devant le fait accompli des décisions. Les signatures jugées positives par madame la Maire sont de son ressort. Les autres nous sont laissées. »

Emmanuelle Gazel, maire de Millau, réagit

Face à ces accusations et à la démission des élus, la maire de Millau, Emmanuelle Gazel, n’a pas tardé à répondre. L’édile qualifie cette décision comme « un triste coup politicien » qui « n’entamera pas [sa] détermination à œuvrer au quotidien pour Millau. » Elle poursuit : « Aussi, les questions d’égos, les querelles politiciennes, surtout après avoir débattu ensemble de ces sujets, me semblent à mille lieux des aspirations et des besoins de nos habitants qui ne supportent plus, avec raison, cette façon de faire. »

La maire de Millau précise alors : « Je veux rappeler que nous tenons notre légitimité du suffrage de nos concitoyens : nous avons été élus sur un programme clair que nous mettons en œuvre depuis, en tenant nos engagements. Nous tirons notre capacité à agir par un budget, voté chaque année, par la majorité municipale. Les démissionnaires n’ont jamais contesté ces deux points fondamentaux. » L’avenir du Conseil municipal de Millau est désormais incertain. Une nouvelle élection pourrait avoir lieu prochainement.