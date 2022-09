Malgré la pluie, les restrictions d’usages de l’eau sont maintenues en Aveyron

Les précipitations survenues en Aveyron au début du mois de septembre ne sont pas suffisantes pour alléger les mesures de restrictions d’eau dans le département, selon la préfecture. Seul le bassin du Tarn passe en alerte “niveau 1”.

La façade Est du département de l’Aveyron a connu des épisodes orageux les 6 et 7 septembre derniers. Les jours suivants, la pluie s’est abattue du côté Ouest. Puis, quelques précipitations sont survenues à l’Est et au Sud du territoire en début de semaine, déversant deux à cinq millimètres d’eau. Et même jusqu’à dix millimètres localement. Seulement, « ces épisodes ne permettent pas aux cours d’eau de retrouver un niveau satisfaisant et la tendance météorologique est au temps sec, ensoleillé et moins chaud », indique la préfecture de l’Aveyron. Les restrictions d’usages de l’eau sont donc, pour l’heure, maintenues sur la quasi-totalité du territoire.

Une exception sur le bassin du Tarn en Aveyron

Les seuls changements concernant les restrictions d’usages de l’eau s’appliquent sur le bassin du Tarn, au Sud de l’Aveyron. Le niveau de vigilance était fixé au niveau 1 en date du 31 août. Puis il est passé en simple “vigilance” vendredi 9 septembre dernier. La préfecture annonce que la zone passe à nouveau en vigilance de “niveau 1” à partir de ce samedi 17 septembre.

Cette décision signifie que le remplissage ou le maintien du niveau des plans d’eau de loisirs à usage personnel est désormais interdit. Il est également proscrit d’arroser les terrains de golf de 8 heures à 20 heures et d’irriguer les terres agricoles de 14 heures à 18 heures. La préfecture de l’Aveyron annonce enfin que les prises d’eau en rivière, destinées à l’alimentation de retenues, sont fermées.

Maintien des restrictions d’usages de l’eau sur le reste de l’Aveyron

« La situation sur les réseaux d’eau potable reste tendue. En effet, les besoins en eau potable sont soutenus. La baisse liée à la fin de la période touristique a été contrebalancée par la reprise d’activités industrielles. Il est donc primordial que chacun poursuive les efforts et respecte les restrictions sur l’eau potable qui sont maintenues sur l’ensemble du département », poursuit la préfecture de l’Aveyron.

Dans le détail, en plus du bassin du Tarn en Aveyron, le bassin Amont du Lot reste au “niveau 1”. Le Lot aval, l’Aveyron, les bassins Dourdou de Conques, Serènes, Dourdou de Camarès (amont), l’Orb et l’Hérault se maintiennent au “niveau 2”. Cela signifie qu’il est interdit d’arroser les espaces verts de 8 heures à 20 heures, les terrains de golf (sauf greens et départs), ou encore d’irriguer les terres agricoles de 12 heures à 18 heures. Enfin, les bassins du Diège, de l’Alzou, de Viaur et du Rance ont un seuil de vigilance “niveau 3”. L’irrigation agricole reste interdite. De même que l’arrosage des stades et des potagers, sauf à l’arrosoir entre 21 heures et 7 heures pour ces derniers.