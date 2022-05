Top départ de la Trans’Occitanie

Ce jeudi 19 mai, la Ligue de sport adapté organise la Trans’Occitanie. Pour cette première édition, la région offre plusieurs points relais multisports à destination des participants en situation de handicap physique ou mental.

Affiche pour la manifestation sportive Trans’Occitanie organisé par la Fédération Française du Sport Adapté. ©Ligue sport adapté Occitanie

180. C’est le nombre de participants sur la ligne de départ de la Trans’Occitanie, ce jeudi 19 mai à 10 heures. Reporté depuis deux ans en raison de la crise sanitaire, ce rendez-vous organisé par la Ligue de sport adapté célèbre sa toute première édition.

L’événement est une traversée sportive et solidaire de la région. Pendant six jours, les participants en situation de handicap physique ou mental vont parcourir des points d’étapes à travers six départements d’Occitanie. L’objectif est simple : développer et pratiquer l’activité physique par le biais de plusieurs sports adaptés. Ces points d’étapes permettent aux participants de montrer leurs capacités avec un relais multisports. À pied, à vélo, activités nautiques, en rollers… De nombreuses pratiques sportives sont proposées.

130 kilomètres de voyage au programme

6 jours, 15 lieux, 8 sports. Ce sont deux parcours qui sont mis en place. Le parcours Est au départ de Beaucaire, dans le Gard, propose quatre arrêts : Gallican, Grau du Roi/Carnon, Portiragnes et Capestangs. Le parcours Ouest, au départ de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, passera par Grisolles/ Ramonville, Seuil de Naurouze et Villepinte /Homps. Dans les deux cas, l’arrivée est prévue à Narbonne mardi 24 mai.

Mais tous les participants ne sont pas obligés de faire chaque point relais. C’est ce que précise Caroline Marcipont, la conseillère technique fédérale au Comité départemental de sport adapté, à La Dépêche du Midi : « Certains feront les six étapes, […] d’autres en feront trois ou une seule ».

Le but de la manifestation est de renforcer les liens sociaux et d’amener solidarité et entraide. « Partager de beaux moments sportifs ensemble », assurent les organisateurs.