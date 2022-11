Narbonne : les marchés déplacés pour les fêtes de fin d’année

Les marchés de plein vent hebdomadaires seront déplacés lors des fêtes de fin d’année à Narbonne. Voici où ils vont déménager.

Les marchés de plein vent déménagent lors des fêtes de fin d’année à Narbonne © Alix Drouillat

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Les habitants de Narbonne vont bientôt pouvoir profiter des traditionnels chalets et attractions des Féeries de Noël. Mais ces installations vont nécessiter le déplacement des marchés habituellement situés sur le cours Mirabeau et la Promenade des Barques. Ils changeront ainsi de lieu dès ce mardi 22 novembre et jusqu’au 8 janvier.

Le marché alimentaire, qui se tient normalement chaque semaine le jeudi sur le cours Mirabeau, va effectivement déménager sur le parking du quai Victor-Hugo entre la rue Fabre-d’Eglantine et la rue Henri-Rouzaud. Le marché bio, organisé tous les samedis à Narbonne, va lui aussi s’installer à cet endroit durant les fêtes de fin d’année. D’habitude, il a également lieu sur le cours Mirabeau.

Où sont déplacés les marchés non-alimentaires lors des fêtes à Narbonne ?

Il y aussi du changement du côté des marchés non-alimentaires qui se tiennent en temps normal sur le cours Mirabeau, Promenade des Barques, parvis Halles et parvis Monuments aux morts. Celui qui est organisé les jeudis sera déplacé au quai Vallière, précisément entre la brasserie CO et le 42 quai Vallière. Le deuxième marché non-alimentaire, qui a lieu les dimanches, déménagera aussi là-bas.

Enfin le marché aux fripes changera de place pour aller au quai Vallière également, mais entre la brasserie CO et la rue Guiraud-Riquier. Pour rappel, il se tient habituellement sur le cours Mirabeau les mardis à Narbonne. La Ville de Narbonne, dans un communiqué de presse, rappelle par ailleurs : « Pendant ces marchés, il est interdit aux automobilistes de stationner et de circuler sur les parkings concernés ».