Narbonne, Gruissan, Leucate, Port la Nouvelle : attention au phénomène de houle dans l’Aude

Alors que deux personnes sont mortes, noyées, à Leucate, ce mercredi 15 septembre, la préfecture de l’Aude appelle à une vigilance accrue sur le littoral du département, face au phénomène de houle.

Ces derniers jours, le département de l’Aude subit de nombreuses intempéries. Elles se manifestent localement par de violents orages et de fortes rafales de vent. Ces éléments favorisent un phénomène de houle sur tout le littoral.

Ce mercredi 15 septembre, deux personnes sont décédées par noyade sur la commune de Leucate. Il s’agirait d’un septuagénaire et d’un homme d’une soixantaine d’années. Leurs corps ont été retrouvés par des témoins. Pour rappel, le même jour, cinq personnes sont également mortes noyées dans l’Hérault et deux autres ont perdu la vie dans les mêmes circonstances dans les Bouches-du-Rhône.« L’arrivée de courants d’arrachement, dits courants de baïne, sont un réel danger », prévient la préfecture de l’Aude, qui appelle la population à la plus grande vigilance.

Surveillance mise en place

Ces courants sous-marins entraînent les baigneurs vers le large, qui se retrouvent pris au piège sans s’en rendre compte. « Ils peuvent déséquilibrer un baigneur très proche du bord de l’eau, même à un ou deux mètres », poursuit le préfet. Ainsi, la surveillance des plages, habituellement assurée durant les mois d’été, est exceptionnellement mise en place dès cet après-midi. Des équipes de sapeurs-pompiers sont actuellement positionnées sur les plages de Narbonne, Gruissan, Leucate et Port la Nouvelle.

Le département de l’Aude était encore en vigilance orange en début de journée. Actuellement, Météo France l’a placé en vigilance jaune “pluie”. Celle-ci devrait durer jusqu’à 21 heures. Les dernières informations sont régulièrement mises à jour sur le site de Météo France.