A9, ligne de train interrompue, personne disparue…Le point sur les intempéries dans le Gard

Alors que le Gard est toujours en vigilance orange, avec de nouvelles intempéries attendues, une personne est portée disparue. L’A9, elle, est réouverte tandis que la ligne de trains entre Lunel et Nîmes est totalement interrompue jusqu’à la fin de semaine.

Malgré l’accalmie intervenue hier, et qui va durer dans cette matinée du mercredi 15 septembre, de nouvelles précipitations sont attendues dès cet après-midi dans le Gard. Le département est d’ailleurs placé en vigilance orange “orages”, “pluies – inondations” et “crues” depuis ce matin 6h.

Les recherches se poursuivent pour retrouver une personne disparue

Suite aux intempéries qui ont cause de nombreux dégâts, une personne est toujours portée disparue sur la commune d’Aimargues après une chute dans le cours d’eau le Rhôny. Les recherches se poursuivent dans la matinée.

L’A9 réouverte

Quant à l’autoroute A9, complètement bloquée hier, celle-ci est désormais réouverte dans les deux sens avec une difficulté de circulation sur une voie entre l’entrée Nîmes Ouest et la sortie Gallargues.

La ligne de trains Lunel – Nîmes totalement interrompue

Enfin, les précipitations exceptionnelles survenues ce mardi 14 septembre dans le Gard ont fortement endommagé les infrastructures ferroviaires. De fait, la circulation des trains est totalement interrompue entre Lunel et Nîmes sans moyen possible de substitution à l’heure actuelle. A l’heure actuelle, SNCF explique qu’une reprise de la circulation, n’est pas envisagée avant la fin de la semaine. Elle recommande donc aux voyageurs devant circuler entre Lunel et Nîmes de reporter leurs déplacements.

Sur d’autres lignes touchées par les intempéries, la circulation repart progressivement et partiellement malgré les difficultés persistantes. C’est le cas entre Montpellier et Lunel, Nîmes et Avignon et Nîmes et Marseille.