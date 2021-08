Incendies dans l’Aude. Le Gers en renfort des 600 pompiers mobilisés

Quelque 600 pompiers sont déjà mobilisés sur les incendies en cours depuis lundi 16 août dans l’Aude, le Gers envoi des renforts.

Des incendies sont toujours en cours dans le département de l’Aude, ce mardi 17 août. Quelque 310 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes à Bizanet. Quarante hectares sont déjà partis en fumée dans cette commune Non loin de là, 250 de pompiers font la même chose à Durabn-Corbières où vingt hectares ont déjà brûlé. Deux bombardiers d’eau sont également sur place.

310 pompiers à Bizanet + 250 à Durban + renfort 2 bombardiers d'eau 34 et 66 pour éviter sauts de feu vu conditions météo avec vent de 60 km/h

— Préfet de l'Aude (@Prefet11) August 17, 2021

L’effectif en place doit encore augmenter. Le Service départemental d’incendie et de secours du Gers (Sdis) a annoncé que vingt pompiers professionnels ont rejoint le département de l’Aude ce mardi 17 août à la mi-journée. De son côté, le Sdis de l’Hérault envoie notamment 80 pompiers sur place.

Le SDIS34 a envoyé une colonne de renforts dans l'Aude soit 80 Sapeurs-Pompiers de l'Hérault + 2 ABE Air Tractor — Pompiers 34 (@SDIS34) August 17, 2021

Des incendies complexes dans l’Aude à cause de la météo

La préfecture de l’Aude a indiqué durant la matinée dans un communiqué que “ces feux sont particulièrement complexes et virulents” à cause du temps sec et du vent. Pour rappel, le département de l’Aude était en vigilance jaune pour forte chaleur jusqu’à ce lundi.

D’ailleurs, plusieurs massifs forestiers du département de l’Aude sont fermés depuis dimanche 15 août. Cette décision a été prise à cause de la sécheresse et du vent qui augmentent les risques de départ d’incendie.