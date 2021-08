Cinq pompiers blessés dans la lutte contre les incendies dans l’Aude

Quatre incendies sont en cours dans l’Aude. Cinq pompiers ont été blessés dans la lutte contre les flammes, dont un gravement.

Des incendies continuent de sévir dans le département d’Aude. Quatre feux sont en cours. Deux sont toujours actifs à Bizanet. Et deux sont maîtrisés, à Durban et à Peyriac-sur-Mer. Ce dernier s’est déclaré mardi 7 août en début de soirée. D’après la préfecture de l’Aude, jusqu’à cent-cinquante sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour endiguer la propagation du feu. La circulation sur l’autoroute A9 a dû être interrompue durant quelques heures entre Sigean et Narbonne.

#feudeforet #AuDe

Incendie en cours sur la commune de Peyriac de Mer

✅Un centre opérationnel départemental est activé en Préfecture depuis 20 h

🧑‍🚒150 sapeurs-pompiers sur place

Ne gênez pas les secours, ne vous rendez pas sur place

Pour rester protégés, restez chez vous. — Préfet de l'Aude (@Prefet11) August 17, 2021

De son côté, “le feu de Bizanet, qui a déjà parcouru 60 hectares, reste actif dans un contexte météorologique très défavorable marqué par des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h. Trois-cents-vingt sapeurs-pompiers sont mobilisés et se voient renforcés par les groupes précédemment mobilisés sur Durban”, selon la préfecture qui indique aussi que cinq soldats du feu ont été blessés, dont un gravement.

Pour rappel, le département de l’Aude était en vigilance jaune pour forte chaleur jusqu’à lundi 16 août, lorsque les premiers départs de feu ont été constatés sur la commune de Bizanet. Aussi, plusieurs massifs forestiers du département sont fermés depuis dimanche 15 août. Cette décision a été prise à cause de la sécheresse et du vent qui augmentent les risques de départ d’incendie.