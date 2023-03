Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne a désormais une date

Six ans après les attentats de Trèbes et Carcassonne, sept personnes seront jugées par la cour d’assises spéciale de Paris durant cinq semaines en janvier et février 2024.

La justice. Crédit photo : licence pixabay – CC WilliamCho

C’est la lumière au bout du tunnel. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne se tiendra devant la cour d’assises spéciale de Paris, durant cinq semaines, en janvier et février 2024, six ans après les faits. Le 23 mars 2018, Radouane Lakdim, qui se présentait comme un soldat de l’organisation terroriste “État islamique”, a tué quatre personnes à Carcassonne et Trèbes, dans l’Aude, avant d’être abattu par le GIGN.

Cette date a été fixée après une longue procédure judiciaire. Le parquet national antiterroriste faisait savoir le 28 février dernier qu’aucun pouvoir n’a été interjeté contre l’arrêt de mise en accusation rendu le 29 décembre dernier par la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris.

Sept personnes accusées de complicités dans les attentats de Trèbes et Carcassonne

Radouane Lakdim n’est plus. Mais sept personnes vont donc se retrouver devant la justice, notamment pour complicité à divers degrés. Il s’agit de six hommes et une femme, âgés de 22 et 32 ans. Une huitième personne mise en cause dans cette affaire a finalement bénéficié d’un non-lieu.

Les juges chargés d’instruire ce dossier ont signé l’ordonnance de mise en accusation en août 2022. Ils sont allés plus loin que les réquisitions du parquet. Ils ont retenu la notion “d’association de malfaiteurs terroriste criminelle” pour cinq des sept suspects.

– Marine Pequignot, 22 ans, la petite amie de Radouane Lakdim ;

– Samir Manaa, 27 ans, le meilleur ami de Radouane Lakdim. Il l’aurait accompagné lors de l’achat du poignard qui a servi à tuer une des victimes ;

– Sofiane Boudebbouza, 24 ans. Il est accusé d’avoir fourni un soutien intellectuel à Radouane Lakdim ;

– Reda El Yaakoubi, 32 ans ;

– Ahmed Arfaoui, 27 ans. Beau-frère de Radouane Lakdim, il aurait nettoyé le domicile familial avant une perquisition.