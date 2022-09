Le jeu de société Carcassonne présente son premier festival

La cité de Carcassonne organise les 10 et 11 septembre son premier festival consacré au jeu de société éponyme. Véritable succès de l’éditeur Asmodee, il fête en 2022 ses 20 ans. Pour l’occasion, de nombreuses animations sont prévues autour du jeu de société ou de l’univers médiéval.

Les pions du jeu de société Carcassonne sont appelés des “Meeples” (photo de l’ancienne édition, 2004). Crédit photo: Klo (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 3.0.

C’est un best-seller de l’éditeur Asmodee. Le jeu de société Carcassonne a désormais un festival qui lui est consacré. Sa première édition aura lieu ces 10 et 11 septembre 2022, à l’occasion du vingtième anniversaire du jeu.

Des animations gratuites auront lieu dans toute la Cité médiévale pendant deux jours. Le créateur du jeu sera lui même présent au festival pour une séance de dédicaces, affronter les visiteurs et présenter en avant-première le prochain volet de la gamme Carcassonne.

Animations médiévales et autour du jeu Carcassonne

L’office de Tourisme de Carcassonne et Asmodee proposent plusieurs activités autour du jeu de société mais aussi du monde médiéval au général. Pendant le week-end, il sera par exemple possible de suivre une initiation à la calligraphie, de découvrir les techniques d’époque de tissage et filage via un atelier, de lancer des haches, d’apprendre l’archerie médiévale ou encore de combattre avec des épées en mousse.

Dans l’univers du jeu on retrouve au festival un stand de chamboule tout de Meeple, les pions de Carcassonne. Mais aussi du Bowling de Meeple, une animation « Dessine un Meeple », et surtout un jeu Carcassonne géant, avec des tuiles format XXL.

Pour les grands amateurs du jeu qui se sentent de relever le défi, il sera possible de participer au grand tournoi national. Des lots sont à gagner, ainsi qu’une place au championnat du monde, qui aura lieu en Allemagne.