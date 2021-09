Carcassonne. Comment la mairie veut se débarrasser des étourneaux

Jusqu’au 16 septembre, la mairie de Carcassonne procède à une campagne d’effarouchement des étourneaux sur la place Carnot avec une technique bien spécifique.

Chaque année au mois de septembre, c’est la même rengaine, des nuées d’étourneaux prennent leur quartier d’hiver sur les platanes du centre-ville de Carcassonne. Une arrivée qui n’est pas sans provoquer de nuisances liées au bruit mais aussi aux fientes sur le sol ainsi que les voitures en stationnement.

Un message sonore rappelant le cri de l’étourneau blessé

Pour remédier à ces désagréments, la Ville de Carcassonne procède, jusqu’au 16 septembre, à une opération d’effarouchement acoustique de ces maudits étourneaux. un dispositif qui consiste à émettre dès le matin, ainsi que le soir, à la tombée de la nuit, un message sonore rappelant le cri de l’étourneau blessé. En outre, des tirs de fusées détonantes sont également effectués.

Des nuisances à prévoir pour les riverains

Commencée depuis le 14 septembre, la campagne d’effarouchement des étourneaux se poursuit à Carcassonne ce mercredi 15 septembre entre 20h30 et 21h30 ainsi que ce jeudi 16 septembre entre 6h et 7h du matin et entre 20h30 et 21h30. Des interventions qui pourront occasionner des gênes pour les riverains. La mairie demande donc aux personnes concernées de “bien vouloir faire preuve de patience et de compréhension le temps de cette opération”.