Aude. Le Premier ministre Jean Castex se rend à Narbonne ce samedi

En déplacement dans l’Aude samedi 22 janvier, Jean Castex fera part de l’engagement financier de l’Etat dans le transport ferroviaire en Occitanie.

Le Premier ministre Jean Castex se rend dans l’Aude samedi 22 janvier. Il vient notamment pour “engager financièrement l’Etat avec les collectivités, en faveur du maintien des ‘petites lignes’ en Occitanie et du projet de ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan” selon un communiqué.

“La signature du protocole actera l’engagement de l’Etat aux côtés de la Région Occitanie et de SNCF Réseau pour garantir leur régénération et la réouverture de certains axes : d’ici à 2028, l’Etat investira un montant de 257 millions d’euros dont une partie provient du plan France Relance”, annonce déjà le service de communication du Premier ministre.

Le Premier ministre se rendra à la mairie de Narbonne à 11h15 où il signera également le protocole de financement de la première phase des travaux de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. (…) L’État prendra en charge 40 % des coûts du projet dont les études doivent débuter en 2024.

Ensuite, à 13h10, il actera à Gruissan, la poursuite du programme d’investissement Plan littoral 21 pour le second quinquennal 2023-2027, et l’engagement de l’Etat à hauteur de 58 millions d’euros. Ce projet permet d’accompagner la transformation du littoral Occitanie autour de trois enjeux principaux que sont la résilience écologique, le développement économique et la cohésion sociale.