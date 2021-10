Aude. Le Département vote une motion pour déclarer l’urgence climatique

En séance plénière, le Département de l’Aude a voté pour la signature d’une motion d’engagement du Département face à l’urgence climatique.

L’état d’urgence climatique est déclarée dans l’Aude. Mardi 28 septembre, Hélène Sandragné, présidente du Conseil départemental a en effet souhaité clore la séance plénière par la signature d’une motion d’engagement face à l’urgence climatique et à la perte de biodiversité.

Une manière de reconnaître officiellement cette nécessité ainsi que les effets déjà subis par l’Aude en la matière. Et une décision qui s’appuie sur différents rapports ainsi que sur l’accord de Paris signé en avril 2016 par les dirigeants de 175 pays.

Plan d’urgence de réduction des gaz à effet de serre

Avec cette motion d’urgence climatique, le Département de l’Aude s’engage ainsi dans un effort de mobilisation qui passera notamment par l’information des habitants. Mais aussi par l’intégration de l’urgence climatique et environnementale dans toutes ses politiques publiques ou encore la présentation dans les 6 mois d’un plan d’urgence de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, les citoyens et acteurs publics seront directement intégrés dans les décisions.

Hausse du niveau de la mer, feux de forêts, inondations…

Comme l’a rappelée Hélène Sandragné, l’Aude paie déjà un lourd tribu face au réchauffement climatique. Et les effets à plus long temps de ces changements sont encore inconnus, mais présentent des risques importants. Notamment pour le littoral concerné par la hausse du niveau de la mer ainsi que par un risque accru de submersion marine. Ou les zones forestières et espaces naturels sensibles aux feux de forêt. De même, 390 communes du département de l’Aude, soit 90%, sont soumises au risques inondations.