Que faire dans l’Aude pendant les vacances de Pâques ?

Narbonne à l’époque romaine, un safari local, des planches volantes ou un festival autour de la “fée trompette”… L’Aude regorge de surprises durant les vacances de Pâques.

Et si vous faisiez un tour de Narbonne à l’époque romaine ?

Un atelier d’arts plastiques est proposé durant les vacances de Pâques. © A.Saux/Narbo Via

À Narbonne, un musée propose pour toute la famille de nombreuses activités pendant les vacances. Narbo Via, musée dédié à l’histoire romaine de la ville, ouvert depuis 2021, réserve à ses visiteurs des ateliers et des stages pour petits et grands. Les vacanciers auront l’opportunité de découvrir les racines de Narbo Martius, nom de la ville à l’époque romaine.

Deux stages en particulier sont proposés par Narbo Via durant ces vacances de Pâques. Le premier, pour les plus jeunes, va leur permettre de visiter le site des potiers gallo-romains et participer à la reconstitution d’une fouille dans une poterie. Durant les quatre jours que va durer cette initiation, les apprentis archéologues pourront également expérimenter les métiers de céramologue (spécialiste des poteries), carpologue (spécialiste des graines et noyaux) et numismate (spécialiste des monnaies). De leur côté, les plus grands auront droit à un stage avec Édouard Savrot, enseignant d’arts plastiques du Patio des Arts du Grand Narbonne. Les stagiaires seront initiés aux différentes techniques de croquis : crayons de couleur, pastels, mines de plomb, aquarelles… Les participants pourront repartir avec un souvenir : leurs plus beaux dessins imprimés sur des cartes postales ou des posters.

Infos pratiques : Narbo Via, 2 avenue André Mècle à Narbonne. Stage du mardi 3 mai au vendredi 6 mai (7 à 12 ans), stage adultes (à partir de 14 ans) dans la limite des places disponibles. Informations et réservations au 04 68 90 28 90 ou sur le site.

Glissez au Mondial du Vent

Les sports de glisse sont à l’honneur jusqu’au 1er mai à Leucate. © Renan Brun – Pixabay

Du 26 avril au 1er mai, l’élite internationale des sports de voile se donne rendez-vous à Leucate La Franqui, pour la 25e édition du Mondial du Vent, événement sportif et familial incontournable de la côte audoise. Au programme des festivités, les visiteurs vont pouvoir profiter de démonstrations de kitesurf et de windsurf, d’un espace commercial pour découvrir et tester les nouveautés, du village de la glisse, où des animations sportives seront proposées pour tous mais aussi et surtout de la seule étape française de la Coupe du Monde de Wingfoil, organisée pour l’occasion.

Le wingfoil, dernier-né des sports de glisse aquatiques, consiste à surfer sur une planche équipée d’un foil, un aileron sous la planche, tout en étant propulsé par une aile gonflable tenue directement dans les mains, ce qui permet au pratiquant de ressentir une sensation d’envol tout en étant toujours au contact de l’eau. Les meilleurs mondiaux se sont donné rendez-vous à Leucate pour tenter de battre Titouan Galéa, Montpelliérain d’adoption, champion du monde en titre et vainqueur du Mondial du Vent l’année passée.

Infos pratiques : Mondial du Vent 2022, sur les plages de La Franqui à Leucate.

Appréciez les cuivres du Limoux Brass Festival

Le Limoux Brass Festival met les cuivres à l’honneur. © congerdesigne – Pixabay

Exclusivement dédié aux cuivres, le Limoux Brass Festival fait son retour, du 27 avril au 1er mai. Après l’édition 2020 annulée et celle de 2021 perturbée, le cru 2022 s’annonce de grande qualité. Depuis 2009, le festival accueille chaque année un plateau exceptionnel de musiciens renommés, avec comme têtes d’affiche cette année le Grand Orchestre Jean-Jacques Justafre, le Local Brass Quintet, German Brass, Opus 333, Jérôme Etcheberry ou encore les Macédoniens du Dzambo Agusevi Orchestra.

Une programmation remarquable conçue autour de la présence de la marraine de l’édition 2022, la trompettiste Lucienne Renaudin Vary. Surnommée « La Fée Trompette », elle avait remporté le trophée de « Révélation » aux Victoires de la Musique Classique en 2016, à l’âge de 17 ans. Nouveauté cette année, les nuits du vendredi 29 et du samedi 30 avril seront dédiés aux fanfares, afin de mettre à l’honneur l’art de faire la fête et d’occuper la rue.

Infos pratiques : Limoux Brass Festival 2022, à l’Olympie, 25 avenue Fabre d’Eglantine, et à l’Esplanade François Mitterand à Limoux. Programmation complète et billetterie sur le site du festival.

Se promener au milieu de la faune sauvage à Sigean

Voici les deux lionceaux nés à la Réserve africaine de Sigean, pendant le dernier confinement. @RéserveAfricaineDeSigean

Ouverte au public depuis 1974, la réserve africaine de Sigean est une visite incontournable dans l’Aude. Il est possible d’y observer plusieurs milliers d’animaux, à seulement 15 kilomètres au sud de Narbonne. Chimpanzés, autruches, girafes, rhinocéros blancs, alligators, zèbres ou encore vautours… Les 350 hectares du parc accueillent de très nombreuses espèces, dont les deux lionceaux nés il y a un an.

La visite de la réserve se fait en deux temps, pour que les visiteurs puissent apercevoir le plus d’animaux. D’abord en voiture, pour un safari d’environ une heure sur le territoire des impalas, zèbres ou autres springboks, puis dans le parc des ours du Tibet et des lions avant de terminer par une incursion au milieu de la savane africaine où vivent, entre autres, les rhinocéros blancs et les phacochères. La suite de la visite se fait à pied, le long des étangs, lieu de vie des flamants roses et des pélicans, près des parcs où vivent antilopes, chimpanzés et guépards, au vivarium et à la maison tropicale, pour découvrir les reptiles, et enfin dans la volière d’immersion, où de nombreux volatiles forment une gigantesque colonie. Une visite dépaysante qui vous emmènera au plus près de la faune africaine, pour une journée mémorable en famille.

Infos pratiques : Réserve africaine à Sigean. Ouvert tous les jours de 9h à 18h30, puis jusqu’à 19h à partir du 1e mai. Billetterie en ligne.

Elioth Salmon