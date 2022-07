La cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles bientôt inscrits au patrimoine de l’Unesco ?

La candidature de “La cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne” au patrimoine de l’Unesco entre dans une nouvelle étape. Les détails.

L’inscription de “La cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne” au patrimoine de l’Unesco avance. Sa candidature a effectivement franchi une nouvelle étape avec la tenue du premier comité de bien ce vendredi 1er juillet 2022. Si la cité médiévale est inscrite au patrimoine de l’Unesco, ce n’est pas le cas des sept châteaux.

Ces monuments se trouvent sur la ligne défensive du piémont pyrénéen et autour de Carcassonne. On retrouve notamment parmi ces derniers, le château d’Aguilar, de Montségur, de Peyrepertuse, de Puilaurens, de Termes ou encore de Quéribus.

Sa candidature au patrimoine de l’Unesco entre dans une nouvelle phase

« La candidature de la cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles a passé en 2017 le premier palier d’inscription sur liste indicative de l’État français qui vaut reconnaissance de sa pertinence », rappelle Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne.

Deux ans plus tard, l’Association mission patrimoine mondial (AMPM) a vu le jour pour faire avancer la candidature. Elle regroupe le Centre des Monuments Nationaux, six établissements publics de coopération intercommunale, huit communes, les Départements de l’Aude et de l’Ariège et la Région. La candidature entre désormais dans une nouvelle phase.

« Aux portes d’une reconnaissance mondiale » de la cité et ses châteaux

Lors du comité de bien, la préfecture, les collectivités, le Centre des monuments nationaux et l’AMPM ont en effet signé une charte d’engagements communs. Celle-ci fixe « la volonté partagée de soutenir et d’accompagner la candidature jusqu’à son dépôt devant le comité du patrimoine mondial de l’Unesco ».

Hervé Baro, président délégué de l’AMPM et vice-président de l’Aude, estime : « Nous sommes désormais aux portes d’une reconnaissance mondiale de ce patrimoine exceptionnel. L’installation de ce comité de bien aujourd’hui vient concrétiser la solidité de cette démarche et notre gouvernance partagée ».