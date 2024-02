[Visites insolites] Un musée du vin… à 80 mètres sous terre

L’Occitanie regorge de sites méconnus qui témoignent pourtant de la richesse patrimoniale locale. Le Journal Toulousain vous emmène à la découverte d’endroits caractéristiques de la région. Aujourd’hui, rendez-vous dans l’Aude pour une visite insolite du musée Terra Vinea.

Une cave du musée Terra Vinea à Portel-des-Corbières. CC BY-SA 4.0 – Jacques Le Letty

C’est un lieu unique, situé à 80 mètres sous terre. Le musée du vin, Terra Vinea, vous accueille dans le petit village de Portel-des-Corbières et vous ouvre les portes de son immense exploitation pour une visite insolite. Au total, le musée est composé de 800 mètres de galeries souterraines, vestiges d’une ancienne mine de gypse. À l’intérieur, vous y découvrirez l’histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise, de l’Antiquité à aujourd’hui.

Un musée dans une mine souterraine

La visite de ce lieu commence en embarquant dans le petit train, le Terra Vinea Express, qui vous mènera aux portes des abysses. Vous serez ensuite guidé, sous terre, par de nombreux tonneaux de vieillissement du vin du Chai Cathédrale vers : les reconstitutions d’une villa romaine viticole de l’Antiquité, un banquet médiéval, puis vers un musée des outils et machines du travail de la vigne. Entre-temps, vous pourrez admirer une animation de son et lumière qui sublime l’immense voûte du Chai Cathédrale. Le tout avant bien sûr une dégustation – comprise dans le prix de la visite guidée – de différents vins locaux.

Après cette visite, vous pourrez ensuite vous arrêter au restaurant Le Grenache, qui se trouve au cœur du complexe Terra Vinea, et y savourer une cuisine française dans un lieu d’exception. Un repas que vous pourrez accompagner de vins locaux.

Infos pratiques : 15 Chemin des Plâtrières à Portel-des-Corbières

Ouvert tous les jours

Durée de la visite : 1h30

Tarifs : 15,90€ pour les adultes, 12,90€ pour les 13-17 ans 8,90€ pour les 5-12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans

Plus d’informations et réservations sur le site de l’établissement