Sécheresse. Des nouvelles restrictions d’eau en vigueur dans l’Aude

Malgré les pluies des dernières semaines, le niveau des cours d’eau est toujours sous tension dans l’Aude, ce qui implique des restrictions d’eau. La sécheresse n’est pas terminée.

Malgré les pluies des dernières semaines, les cours d’eau sont toujours sous tension dans l’Aude, ce qui implique des restrictions d’eau. Photo d’illustration. CC-Lamiot-Wikimedia-CC-BY-SA

Le préfet de l’Aude a décidé de placer le secteur de l’Orbieu en situation d’alerte renforcée, de lever partiellement les restrictions sur la partie audoise du secteur de l’Orb réalimenté, et de maintenir partout ailleurs les mesures de restriction en vigueur depuis le 26 août.

Un épisode de sécheresse est toujours en cours dans l’Aude. « Malgré les quelques précipitations intervenues ces dernières semaines, le niveau des cours d’eau est toujours sous tension dans le département et l’épisode de sécheresse ne s’est pas interrompu », écrit la préfecture audoise dans un communiqué.

Elle note l’absence de pluie significative dans la Montagne noire et incite à la plus grande vigilance concernant le fleuve et son affluent principal, le Fresquel. « Sur les autres secteurs, la situation ne s’améliore pas (…). En ce qui concerne particulièrement les Corbières, la situation hydrologique de l’Orbieu se dégrade significativement, conduisant à placer ce secteur en situation d’alerte renforcée. A contrario, la situation se détend légèrement côté héraultais, sur le secteur réalimenté de l’Orb », annonce la préfecture.

Les restrictions d’eau concernant l’Orbieu dans l’Aude

Concernant l’Orbieu, les mesures de restriction sont désormais les suivantes :

– l’arrosage des espaces verts, ronds-points, jardins d’agrément est interdit,

– l’arrosage des espaces sportifs est limité à une nuit par semaine, l’arrosage des jardins potagers est interdit de 8 à 20 heures,

– les fontaines publiques en circuit ouvert doivent être arrêtées,

– le lavage des voiries à l’eau est interdit, sauf impératif sanitaire,

– l’arrosage des cultures à partir de prélèvements dans les cours d’eau, leurs nappes d’accompagnement, est interdit de 8 à 20 heures, soit une réduction de 50 %.

Les contrevenants encourent des amendes de 1 500 € pour un particulier et 10 000 € pour une entreprise ou une collectivité.