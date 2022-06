Face à la sécheresse, le département de l’Aude placé en état de vigilance

L’Aude traverse une période de sécheresse qui impacte ses cours d’eau et pousse le préfet à placer le département en état de vigilance.

C’est un premier signal d’alerte au moment où l’Aude traverse une période de sécheresse. « L’évolution du débit des cours d’eau et les conditions météorologiques observées conduisent monsieur le préfet à placer le département de l’Aude en Vigilance », indique la préfecture dans un communiqué.

Elle explique que « la pluviométrie des mois d’avril et de mai 2022 est globalement déficitaire sur le département. Cette situation s’est accentuée depuis le début du mois de juin compte tenu de températures élevées et de l’absence de pluviométrie significative. Dans ce contexte, les débits des cours d’eau tendent vers des valeurs déficitaires, centrées autour de la vicennale sèche en début du mois de juin. »

Pas encore de restrictions face à la sécheresse, mais un appel à la vigilance dans l’Aude

Le placement de l’Aude en état de vigilance n’implique pas de restrictions aux usages de l’eau, contrairement au Gard qui est en situation d’alerte. Il s’agit d’une première étape pour pallier les effets de la sécheresse avant d’éventuelles restrictions. Le placement en état de vigilance « constitue un appel à tous les usagers à avoir une consommation d’eau économe et raisonnée », souligne la préfecture du département.

Il est plus particulièrement demandé à tout utilisateur d’eau, d’optimiser ses consommations et de les réduire au strict nécessaire, qu’elles soient destinées à un usage privé ou professionnel. Il est aussi demandé aux exploitants des stations d’épuration, d’effectuer une surveillance accrue de leurs installations. Aux maires et aux compagnies fermières gérant la distribution de l’eau potable, il est demandé de réaliser une surveillance accrue de leurs ressources en eau et du marnage de leur réservoir. Enfin, les activités industrielles, agricoles et commerciales, sont invitées à limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau.