Ariège : Des travaux sur la RD 303 dans le Nord-Ouest du département

La route départementale RD 303, qui relie Saint-Lizier à Barjac en Ariège, sera fermée pour travaux au niveau de Gajan de 8h à 18h durant les trois prochaines semaines. Des opérations qui interviennent après un affaissement de la chaussée qui eu lieu en mai 2020.

Durant trois semaines, la RD 303 sera fermée au niveau de Gajan. ©Frédéric BISSON

Si vous prévoyez de rouler dans le Nord-Ouest de l’Ariège dans les semaines à venir, sachez que la circulation sera perturbée. La route départementale 303, qui relie Saint-Lizier à Barjac, sera fermée au niveau de Gajan de 8h à 18h durant les trois prochaines semaines.

Dans le cadre de la conservation du patrimoine routier, le Conseil départemental de l’Ariège a engagé des travaux sur la RD 303. Des opérations qui interviennent à la suite d’un affaissement de la chaussée consécutif à une forte période d’orage, et constaté en mai 2020. Afin de réaliser ces travaux, le Département a dû acquérir des terrains privés, obtenus en 2021.

Une déviation mise en place autour de Gajan

L’objectif de la démarche est de déporter la chaussée en amont, afin de se libérer des affaissements qui ont eu lieu en aval de la route. L’entreprise qui réalise ces travaux va également terrasser le talus de déblais, réaliser un fossé en amont et remettre en état la chaussée avec un revêtement en enduit de trois couches. L’accotement côté aval sera conforté avec plusieurs blocs d’enrochement, qui vont servir de fondations et vont canaliser les eaux du talus. Ils seront revêtus de terre végétale afin d’assainir la zone.

Les travaux sur la zone ont commencé mardi 19 avril sous la surveillance de la Direction des Routes Départementales du district du Couserans. Une déviation a été mise en place par les agents du centre d’intervention de Saint-Lizier, et empruntera la RD 3, la RD 303A et la RD 303 sur les communes de Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux et Barjac. En-dehors des heures de travaux, la route départementale 303 sera de nouveau ouverte à la circulation au niveau de Gajan. Prudence toutefois, la signalisation chantier sera toujours en place et la vitesse limitée à 50 kilomètres/heure.

Elioth Salmon