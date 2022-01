La transition énergétique au programme de la chambre d’agriculture en Ariège

La chambre d’agriculture de l’Ariège a présenté ses vœux pour l’année 2022. Au programme, notamment, la transition énergétique.

La transition écologique est un des principaux enjeux de cette nouvelle année. La chambre d’agriculture de l’Ariège a présenté ses vœux pour l’année 2022, mardi 18 janvier. À cette occasion, son président Philippe Lacube, à mi-mandat a présenté les grands enjeux qu’il portera. Quatre axes de travail ont été présentés.

Il y a d’abord la transition agro-écologique des systèmes de production. Il s’agit notamment de valoriser l’eau sur le territoire et dans les exploitations. Il faut aussi préparer les agriculteurs et éleveurs au changement climatique et accompagner les collectivités en matière d’énergie renouvelable.

La chambre d’agriculture veut également faire de l’Ariège un territoire de valeur ajoutée. Cela passe essentiellement par le lancement de la marque alimentaire et non alimentaire territoriale “Nòu”. Il est aussi question d’organiser des filières locales, pour du pain ariégeois par exemple.

La chambre d’agriculture de l’Ariège veut mettre tradition et modernité au cœur de l’élevage de demain

Des hommes et des femmes nombreux pour une agriculture vivante, constituent le troisième axe de travail de la chambre d’agriculture du département. Elle veut multiplier les actions menées en faveur de l’installation et de la transmission d’exploitations agricoles.

Enfin, l’organisation mettre tradition et modernité au cœur de l’élevage de demain. Il s’agit de travailler au plus près des collectivités pour mieux prendre en compte l’enjeu agricole et accroître l’utilisation de la plateforme “Terroirs Ariège Pyrénées”, de la coopérative de distribution de produits locaux.